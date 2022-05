New Music Alert, alla scoperta di Jess

Si chiama Jessica Lorusso ma in arte semplicemente Jess. Se non la conoscete, è la nuova scommessa di Warner Music Italy. L’artista di Milano è su tutte le piattaforme con i singoli “Nulla” e “Non ci sta”, prime due tappe di un percorso che la vede impegnata anche con il teatro e che ora passa dagli inediti realizzati dal primo lockdown in poi. “Da quando sono veramente piccola ho questo desiderio e questa determinazione di fare musica nella mia vita come lavoro– ci racconta in un’intervista a distanza- dopo scuola ho iniziato subito con il mondo teatrale. Con la pandemia ho avuto la spinta, mi sono trovata con me stessa e basta. Non avevo la socialità del teatro, così ho avuto modo di scavare nella mia interiorità e di pescare canzoni che avevo scritto in passato. Mi sono detta: ‘Perché non pubblicarle?’. E così è iniziato tutto”.

“Il mio ragazzo ascolta i brani che scrivo: è Gaudiano”

Tastiera e voce nascono così i pezzi di Jess. La prima persona che li ascolta? “Il mio ragazzo che è un cantautore”, artista che ci svela essere Gaudiano (QUI la sua videointervista).

Sognando Ariana Grande…

Le canzoni di Jess sono piccole cartoline che ci raccontano perfettamente il tipo di artista che la milanese vuole essere: una che canta emozioni vere, non create ad hoc per i social, ma che fa tutto al meglio. Il modello che segue costantemente è così Ariana Grande, che di successi ne sa qualcosa. Anche di arene riempite: quelle che un giorno Jessica spera di calcare. Nei sogni anche un disco ma non c’è fretta. Per ora bastano le canzoni per farsi conoscere a chi vorrà ascoltarla.

