Cip e Ciop Agenti Speciali, le voci italiane: “Su Disney+ il nostro viaggio nostalgico”

A trent’anni dalla serie tv, Cip e Ciop tornano sullo schermo in ‘Cip e Cip Agenti Speciali’ doppiati, nella versione italiana, da Raoul Bova e Giampaolo Morelli. I due irresistibili scoiattoli portano su Disney+ una riflessione sul cinema con l’avvento di remake, reboot e reunion, ma anche un ritratto sul valore indissolubile dell’amicizia e un viaggio nostalgico tra i personaggi iconici della Disney.

Diretta da Akiva Schaffer (Saturday Night Live) e scritta da Dan Gregor e Doug Mand (Crazy Ex-Girlfriend), la commedia d’azione, che fonde animazione CGI e live-action, vede i due celebri scoiattoli vivere la loro quotidianità tra i cartoni animati e gli umani nella Los Angeles dei giorni nostri, ma le loro vite ora sono molto diverse. Sono passati decenni da quando la loro serie televisiva di successo è stata cancellata, e Cip (Bova) ha ceduto a una vita di ordinaria quotidianità di periferia come assicuratore. Ciop (Morelli), nel frattempo, ha subìto un intervento di chirurgia CGI e lavora nel circuito delle convention nostalgiche, alla disperata ricerca di rivivere i suoi giorni di gloria. Quando un ex membro del cast scompare misteriosamente, Monterey Jack (doppiato da Jonis Bascir) Cip e Ciop devono ricucire la loro amicizia spezzata e vestire nuovamente i panni di Agenti Speciali per salvare la vita del loro amico, insieme all’aiuto della topolina Scheggia (doppiata da Francesca Chillemi).

