Cip e Ciop Agenti Speciali, gli sceneggiatori: “Il passato ha un posto nel cuore in cui si può sempre tornare” – VIDEO

A trent’anni dalla serie tv, Cip e Ciop tornano sullo schermo in ‘Cip e Cip Agenti Speciali’. I due irresistibili scoiattoli portano su Disney+ una riflessione sul cinema con l’avvento di remake, reboot e reunion, ma anche un ritratto sul valore indissolubile dell’amicizia e un viaggio nostalgico tra i personaggi iconici della Disney.

“Credo che viviamo in una cultura in cui la nostalgia di ciò con cui siamo cresciuti è molto forzata e ci convinciamo che e cose che ci abbiano cresciuto debbano essere ancora nelle nostre vite. Così abbiamo pensato che valesse la pena scherzare su questo, ma anche ricordare l’amore che abbiamo provato per certe cose. Anche il passato ha il posto nel cuore, in cui si può sempre tornare“, ha detto lo sceneggiatore Dan Gregor ai nostri microfoni. “In questo film si parla anche di amicizia e si celebrano le cose speciali che ci hanno reso ciò che siamo oggi anche nei confronti della nostra famiglia e dei nostri amici, ma a volte ci allontaniamo da queste, le dimentichiamo“, ha aggiunto lo sceneggiatore Doug Mand.

Diretta da Akiva Schaffer (Saturday Night Live) e scritta da Dan Gregor e Doug Mand (Crazy Ex-Girlfriend), la commedia d’azione, che fonde animazione CGI e live-action, vede i due celebri scoiattoli vivere la loro quotidianità tra i cartoni animati e gli umani nella Los Angeles dei giorni nostri, ma le loro vite ora sono molto diverse. Sono passati decenni da quando la loro serie televisiva di successo è stata cancellata, e Cip (Bova) ha ceduto a una vita di ordinaria quotidianità di periferia come assicuratore. Ciop (Morelli), nel frattempo, ha subìto un intervento di chirurgia CGI e lavora nel circuito delle convention nostalgiche, alla disperata ricerca di rivivere i suoi giorni di gloria. Quando un ex membro del cast scompare misteriosamente, Monterey Jack (doppiato da Jonis Bascir) Cip e Ciop devono ricucire la loro amicizia spezzata e vestire nuovamente i panni di Agenti Speciali per salvare la vita del loro amico, insieme all’aiuto della topolina Scheggia (doppiata da Francesca Chillemi).

