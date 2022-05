ciao cari esperti…

Secondo un app che ho io per il ciclo attualmente mi trovo nel periodo fertile, oggi è il mio giorno piu fertile… comunque ieri questo ragazzo con la quale ho praticato sempre queste cose è venuto a casa mia… ho vissuto tutta la giornata con la paura dentro che mi avrebbe toccata… difatti di notte stavamo guardando un film, all’inizio mi ha iniziato a toccare da sopra i vestiti… io non so se lui si sia toccato o meno sotto, ma da sopra i vestiti e certo che si sia toccato perchè l’ho visto diverse volte con la coda dell’occhio, ma sotto non so se si è toccato… ma comunque quando è finito il film stavo per alzarmi quando ha infilato la mano dentro i miei pantalonicini e mutande tentando di toccarmi sotto, ho cercato di alzarmi ma niente da fare, mi ha presa e mi ha dato un bacio, nel mentre subito dopo ha messo un dito dentro, sono riuscita a sentire che non l’ha messo dentro del tutto, ma solo la punta del dito… gia solo con quello sono andata a dormire con ansia… oggi invece abbiamo fatto un po’ di petting con i vestiti sotto le coperte… e ovviamente mi ha rimesso un dito dentro mi sono sentita molto bagnata… spero che non era un qualche liquido suo…, questa volta è andato piu affondo ma è stato dentro per pochissimi secondi… e questa volta realmente… non sono riuscita a vedere se si era toccato o meno, il fatto e che a un certo punto ero sdraiata e sento sulla coscia il suo pene, quindi non so se l’aveva preso fuori… ma penso proprio di si perchè ho sentito una specie di liquido sulla coscia… in tutto abbiamo fatto petting, mi ha toccata sia da sopra che sotto i vestiti… tutto cio nel mio periodo piu fertile… su internet ho letto che normalmente una ragazza non dovrebbe rimanere incinta con dita sporche… ma c’è una possibilità solo se il ragazzo ha una quantità di sperma fresco nelle dita e la ragazza si trova nel periodo fertile… difatti io sono nel mio periodo fertile e lui mi ha toccata… non sono al cento per cento sicura se si sia toccato o no… volevo chiederglielo ma essendo che non siamo fidanzati mi vergogno… dovrei preoccuparmi…? sento alcuni fastidi al ventre… vi prego aiutatemi, grazie cari esperti… buona giornata/notte.

Anonima, 16 anni

Cara Anonima,

vorremmo prima di tutto partire proprio dalla paura del rischio di una gravidanza e di come sia importante la prevenzione. Più volte sottolineiamo la necessità di confrontarsi con il proprio ginecologo quando si approccia alla sfera sessuale per conoscere bene il mondo della contraccezione e scegliere quella che maggiormente rispecchia le nostre esigenze. Altro aspetto importante è forse proprio il consenso, l’intimità deve essere uno spazio condiviso, dovete essere entrambi pronti a viverlo, non devi fare cose che magari in quel momento non senti di voler fare. Dire no è fondamentale, non è solo un dovere ma è soprattutto un diritto. Non c’è differenza tra rapporto occasionale o rapporto stabile, se c’è una situazione che ti mette ansia, condividi la preoccupazione con il partner e si sceglie poi la strategie che mette entrambi nella posizione di sentirvi liberi e sereni. Una maggiore protezione permetterebbe a te di vivere meglio questi momenti. Noi possiamo tranquillizzarti tutte le volte che ci scrivi ma è importante anche ci ci siano delle strategie concrete da attuare in questi momenti.

Nello specifico dell’episodio, non è cosi facile riuscire a capire gli effettivi rischi, perchè anche le tue certezze non sono assolute. Solitamente potrebbero esserci dei rischi se avviene una penetrazione profonda con le dita sporche di liquido appena eiaculato se la donna si trova nel periodo fertile. Ma tu non parli di eiaculazione, sembrerebbe tutto fermarsi ad una fase precedente e il liquido preseminale che serve per lubrificare le prime fasi non dovrebbe contenere spermatozoi capaci di fecondare.

I dolori che senti non necessariamente sono legati alla gravidanza. Cerca di stare tranquilla e di confrontarti con il tuo ginecologo di fiducia.

Un caro saluto!