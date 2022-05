Ciao cari esperti,

vi ringrazio per la risposta che mi avete dato oggi… comunque vi avevo scritto un’altra e-mail da un’altra e-mail che ho sul computer in cui raccontavo tutto l’accaduto nei più grandi dettagli e non ho ricevuto risposta, stamattina sono andata a scuola con grande preoccupazione e tristezza… a un certo punto ho sentito nausea ma penso fosse per il freddo, quando ho freddo sento nausea… comunque in alcuni momenti della giornata ho sentito dolori alle ovaie ma spero sia perché sono ancora nel periodo fertile… e ho sentito una specie di battito alla pancia/ventre … e un po’ di acido… ma comunque ripeto un po’ quello che è successo perché penso non abbiate letto l’altra e-mail… ieri e l’altro ieri sono stati i miei 2 giorni più fertili, e ho avuto episodi di masturbazione con questo ragazzo di sempre… so che se appunto ti mettono dita sporche nella vagina nel periodo fertile puoi rimanere incinta… il fatto e che appunto, io ero nei giorni più fertili e questo ragazzo mi ha penetrato 2 volte, ma non so se il dito era sporco ma spero di no, l’altro ieri ho solo visto che si è toccato un po’ sui vestiti… ma sotto non lo so… appunto a volte avverto queste tipo di scosse al ventre/pancia… devo preoccuparmi o è l’ovulazione…? Ho tanta paura ero nel giorno più fertile e lui mi ha toccata… non mi ha penetrata con le dita tanto in profondità ma un po’ si… cosa devo fare…?

Grazie buona giornata/notte



Anonima,16 anni

Cara Anonima,

come ti dicevamo la volta precedente non è così facile che con dita sporche di sperma e la penetrazione si possa rimanere incinta, se pensi che il concepimento avviene con il rapporto completo, situazione in cui, con l’eiaculazione fuoriescono milioni spermatozoi, ma solo uno, in caso riesce ad arrivare a meta.

Detto ciò, tu fai solo delle ipotesi, non sai se effettivamente ci fossero tracce di sperma sul dito, quindi crediamo che molti dei sintomi che avverti siano legati all’ovulazione, anche perchè sarebbero prematuri anche volendo pensare a una gravidanza.

Per tali ragioni ci sentiamo di tranquillizzarti.

Un caro saluto!