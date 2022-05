Fino a qualche tempo fa mi sentivo con un ragazzo, ci sentivamo, ma comunque il modo di vederci non c’è stato mai, nonostante diverse volte mi chiedeva se avessimo voluto trovarci alla fine comunque non lo faceva nel concreto. Era più un chiedere e basta. Dal nulla poi sono venuta a sapere dalle sue storie che stava vedendo una ragazza e onestamente il fatto che postasse storie con lei mi ha fatto a capire o comunque pensare fosse qualcosa di impegnativo, che stessero ufficialmente insieme, ecc, anche perché la tipa in questione faceva esattamente la stessa cosa. Non ci scrivevamo più effettivamente. Mi è anche capitato di vederli insieme qualche volte, una volta l’ha anche baciata davanti a me, non so se fosse voluta come cosa o meno, ma sta di fatto che per me da quel momento in poi dopo sto gesto fattomi sotto gli occhi era completamente “fuori dai giochi”, completamente. L’ho anche rimosso dai social proprio per evitare di vedere sue storie. A distanza di qualche settimana, proprio l’altra sera mi è capitato di vederlo. Io chiaramente ho fatto finta di non vederlo, anche perché ero con dei miei amici, ma poi ad un certo punto mi ha salutata e si è avvicinato come per parlarmi. Mi ha detto che stava ancora aspettando questo caffè e che ancora non ci eravamo visti, al che gli ho detto che 1) Non siamo mai usciti perché lui non lo ha mai fatto nel concreto 2) Da alcune sue storie mi è sembrato di capire stesse insieme a qualcuna e le ho anche fatto presente la volta in cui l’ha baciata di fronte a me non nascondendo il mio fastidio. Mi ha detto che in realtà se si è una situazione simile non poteva nemmeno ritirarsi o fare il freddo anche perché poi si sarebbe dovuto sorbire le lamentele della tipa e che poi nemmeno aveva fatto caso al fatto fossi lì, cosa non vera anche perché era proprio di fronte, quindi impossibile, ma vabbè. Ha anche detto che non la vede da due giorni. Mi ha anche detto di lasciargli il mio numero e che il giorno dopo saremmo andati a prendere sto caffè, anche se comunque io mi son mostrata un po’ vaga a riguardo, però diciamo che entrambi ci scherzavamo un po’ su. In ogni caso diciamo che tra un bicchiere e l’altro inaspettatamente è successo che ci siamo baciati e dai suoi atteggiamenti un po’ spinti oltre che da quello che diceva nel mentre, mi ha fatto capite come se volesse andare oltre per intenderci. Io comunque in un certo senso ho cercato di trattenerlo, sia perché so che sicuramente ha ancora qualcosa con questa ragazza, sia perché eravamo in un contesto pubblico e francamente non mi sembrava nemmeno il caso di spingerci così oltre. Al che i miei amici mi hanno chiamata perché stavano andando via e ci siamo salutati con lui che mi fa “Alla prossima” e gli faccio “SE ci sarà una prossima volta”. Sta di fatto che nonostante mi abbia dato il suo numero il giorno dopo non si è assolutamente fatto sentire e chiaramente nemmeno io, a prescindere non lo farei, se vorrà sarà lui a farlo. Semplicemente vorrei un vostro parere sull’accaduto, capire lui, capire che intenzioni avrebbe, se ha o meno un interesse. Se da un lato mi ha baciata e mi ha fatto “piacere”, dall’altro lato mi ha comunque dato l’idea di essere una persona inaffidabile nei confronti della ragazza con cui sta assieme o sta frequentando, ora non so quanto sia seria tra loro due, ma sicuramente se non fosse qualcosa di ufficiale non farebbe post con lei. Cosa ne pensate e quale sarebbe la cosa più gusta da fare ora come ora o anche in futuro? Il fatto stesso che non abbia scritto dopo quella sera avvalora ulteriormente tutto ciò che pensavo e l’impressione che mi son fatta di lui diciamo.

Cara Anonima,

immaginiamo si tratti del ragazzo di cui ci avevi parlato tempo fa. Beh, come ipotizzato un interesse c’era da parte di entrambi, motivo per cui lui si è avvicinato e, dopo un pò di tempo che siete rimasti a parlare, è scattato anche il bacio. È stato importante avere un contatto “reale” con lui, per capire se effettivamente ha degli aspetti che possano piacerti, le conoscenze social sono dei facilitatori da una parte ma anche ingannevoli e di difficile gestione. Detto ciò, il passaggio dal virtuale al reale forse è stato un pò troppo repentino visto che il ragazzo in questione voleva già “andare oltre”. Secondo noi hai fatto bene a fermarti, ma non per un discorso moralistico, quanto perchè è paradossale passare dall’indifferenza all’intimità più totale in un attimo. Quello che serve a te, oltretutto, è capire se ti puoi fidare di lui, quindi solo mettendo dei limiti e dandoti del tempo lo potrai scoprire. Ora il punto è come tornare ad avere un contatto. Ci sembra che, nonostante la tua resistenza ad esporti, in quel poco tempo gli abbia detto molto, mostrando il tuo interesse. È altresì vero che lui fino a due giorni prima frequentava un’altra ragazza, quindi lo stesso comportamento lo potrebbe assumere anche con te. Se vuoi stare più tranquilla prendi del tempo per vedere come si comporta o se posta altre foto con la ragazza, altrimenti, visto che vi siete lasciati con uno scambio di battute su di voi e visto ciò che gli hai detto, potresti anche scrivergli scherzosamente, dipende da cosa ti senti. Qualora dovesse sparire, significa che non è molto focalizzato, ma è bene arrivare a comprendere chi hai di fronte, prima di scottarti.

Un caro saluto!