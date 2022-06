Buongiorno.

Ho bisogno di chiedervi un chiarimento perché sto vivendo in un perenne stato di ansia che non mi fa dormire. Circa un mese fa ho avuto un rapporto anale col mio ragazzo, senza preservativo. Abbiamo sempre fatto controlli ematici per le MST e quindi abbiamo deciso di farlo senza preservativo. Inoltre ero tranquilla sul fatto che con i rapporti anali non si potesse concepire, ma non riesco a stare tranquilla perché ho il terrore (leggendo su internet) che se c’è dello sperma che entra a contatto con l’entrata vaginale si può restare incinta. Il mio ragazzo mi è venuto dentro (dietro), dopodiché mi sono alzata per andare a lavarmi e ho fatto uscire tutto lo sperma che c’era durante il bidet. Io sono spaventata, soprattutto perché dopo due giorni dal rapporto ho avuto dei dolori tipo ciclo molto lievi, e delle perdite (sembravano dei pezzetti) scure, a tratti macchiate da sangue rosso per 4 giorni. Ho pensato fossero mestruazioni, ma il loro arrivo è di 9 giorni di anticipo rispetto al mio ciclo. Ora.. Io non sono mai regolare, spesso mi salta o mi ritarda anche di 7-10 giorni e quindi per capire quando fare gli stick di gravidanza ho aspettato 20 giorni e 26 giorni dal rapporto “a rischio”: entrambi negativi. Sono spaventatissima, ho una fortissima nausea e reflusso che mi creano un senso di vomito terribile da due settimane , non riesco a mangiare niente (senza che mi vengano i conati) e ho perso già 3 chili. Inoltre ho da una settimana la temperatura basale a 36.8-37. Che cosa dovrei fare? C’è possibilità di gravidanza?



Laura, 25 anni

Cara Laura,

i test che hai effettuato sono attendibili, considera che possono essere fatti già dopo 12/14 giorni dal presunto rapporto a rischio. Quindi puoi stare tranquilla non sembrerebbe esserci nessun rischio di gravidanza. Le perdite che hai avuto potrebbero essere anche dello spotting ovulatorio, dovuto ad un brusco calo degli estrogeni (sbalzo ormonale) che solitamente precede di qualche giorno il picco ovulatorio (picco di LH) e che provoca un piccolo sfaldamento della mucosa uterina. Lo spotting può avere cause disfunzionali e organiche. Le più comuni sono le prime, legate a un’ovulazione non ottimale e sono più frequenti soprattutto in giovane età. Tendono a risolversi spontaneamente nel corso di due o tre cicli mestruali.

Le alterazioni ormonali possono dipendere da cause diverse: stress, assunzione di contraccettivi ormonali cambiamenti di stagione o cambiamenti nelle abitudini quotidiane e nell’alimentazione, oscillazioni ormonali, variazioni del ciclo sonno-veglia oppure potrebbe essere legate a disfunzioni della tiroide (ma nel tuo caso sicuramente non è questa la causa), ecc.. Tale manifestazione il più delle volte è fisiologica e non è ascrivibile a nessuna condizione patologica o anomalia di altro genere.

I sintomi che senti come vomito o nausea potrebbero essere correlati a questo grande periodo di stress che stai affrontando. Cerca di stare tranquilla anche perchè lo stress è uno dei fattori che maggiormente incide sull’andamento del ciclo.

Un caro saluto!