Da Mercoledì a Fate: The Winx Saga 2, tutte le novità annunciate al Geeked Week di Netflix

È iniziata la seconda edizione della Geeked Week di Netflix, l’evento internazionale virtuale di cinque giorni dedicato ai fan dell’intrattenimento geek, live fino a venerdì 10 giugno, dalle 18:00 alle 21:00, sui canali ufficiali di Netflix, tra cui YouTube, Twitter, TikTok, Twitch e Facebook. Ogni giornata promette novità entusiasmanti su serie tv, film e giochi, incluse presentazioni di teaser e trailer esclusivi, anteprime, annunci a sorpresa, clip inedite, interviste con il cast, letture di sceneggiature e molto altro. Ecco le novità del Day 1:

Netflix ha rilasciato il primo teaser e le prime immagini di Mercoledì, l’attesissima serie diretta da Tim Burton in arrivo nel 2022 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. A interpretare la protagonista Mercoledì Addams è Jenna Ortega a fianco di Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Gwendoline Christie, Christina Ricci e tanti altri. La serie è un giallo con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima…tutto ciò mentre esplora le nuove e complicate relazioni alla Nevermore.

