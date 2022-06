Lorenzo Fragola si filma dopo aver avuto un attacco di panico: “Parlatene”

Parla direttamente ai suoi coetanei e non solo Lorenzo Fragola e non lo fa esclusivamente attravverso le sue canzoni. Il cantautore ha pubblicato su TikTok un video in cui parla degli attacchi di panico. Lo fa in prima persona dopo aver vissuto direttamente l’esperienza.

“Questo video- scrive- l’ho registrato subito dopo un attacco di panico che ho avuto alle 4 di notte. Posso dire che è un’esperienza terribile, ma volevo mostrarlo per dire a tutti quelli che soffrono di questa cosa che bisogna parlarne e farsi aiutare. Si tratta di un disturbo e non c’è vergogna alcuna”.

Nella breve clip, Fragola si mostra in lacrime e con il respiro affannoso, immagini forti per lanciare un messaggio preciso: non si è soli.