Vorrei capire se norlevo ha funzionato correttamente…

buonasera,

mi scuso per il poema che sto per scrivere ma vorrei togliermi molti dubbi esattamente l 11/5/22 ho avuto un rapporto protetto (mi trovavo al 5 giorno di ciclo con ovulazione il 19/05) io ero un po piegata a 90 lui dietro di me in piedi ,mi e venuto dento e fin li tutto bene ma quando fa per toglierlo si sfila rimanendo metá fuori e metá dentro di me , io mi alzo del tutto perchə appunto ero piegata e il preservativo va in mezzo alle mie gambe e lo sperma cola tutto sul pavimento poi prendo l anello del preservativo che era molto distante e lo tiro via . Successivamente mi asciugo le mani, le lavo con sapone e mi faccio un bidè perché avevo un po di sperma nell’interno coscia 19 ore dopo prendo norlevo e iniziano mal di testa stanchezza e dolore al seno , 5 giorni dopo (17/05) mi viene un vero e proprio ciclo molto abbondante ed è durato 6 giorni (doveva arrivarmi però il 2/06) di conseguenza sono poi stata bene fino a quando ero in periodo di ovulazione e per la prima volta l’ho avuta veramente dolorosa con crampi e stanchezza e seno morbido (l’ovulazione era prevista per il 31/05) oggi è il 19/06 e da qualche giorno ho lievi crampi ma a volte più intensi ,dolore al seno che è più forte nel lato sinistro e a volte si attenua in entrambi i sei e perdite cremose/giallognole medio filanti ma scarse quindi mi sono sorti un po di dubbi:

1 se ho fatto tutto nei modi e tempi giusti

2 se era veramente ciclo e quindi ha funzionato oppure non volevano dire nulla

3 il ciclo è vicino?

mi scuso per il poema grazie per eventuali risposte

Aurora , 18 anni

Cara Aurora,

quando si assume un contraccettivo di emergenza, possono esserci delle irregolarità sull’andamento del ciclo nei successivi primi mesi. L’organismo deve far fronte ad un improvviso ed elevato apporto ormonale per cui è come se subisse un forte shock e le risposte variano da persona a persona. Possono esserci vomito, diarrea, nausea, dolori addominali, possono esserci episodi di cefalea, ritardi del ciclo, anticipazioni o episodi di spotting. La pillola di emergenza va assunta entro un tempo massimo di 72 ore (3 giorni) dal rapporto sessuale, quanto prima si prende la pillola tanto maggiore sarà la sua efficacia nell’evitare una gravidanza. Ciò significa che vi sarà un’ efficacia elevata se assunta entro le 24 ore dal rapporto. Per cui i tempi in cui l’hai assunta sono corretti.

Prima di assumere la pillola del giorno dopo è sempre bene confrontarsi con il proprio ginecologo in modo da poter valutare bene ogni situazione specifica.

In genere, in prossimità dell’ovulazione le perdite di muco vaginale si presentano acquose, filanti e trasparenti, assumono cioè un aspetto simile a quello della “chiara (albume) dell’uovo” e si mantengono tali fino alla fine dell’ovulazione, per diventare poi dense e biancastre subito dopo l’ovulazione. Ora non possiamo bene comprendere la natura di queste perdite che descrivi di colore giallo e cremoso, ci sembra che non siano accompagnate da altri sintomi come il bruciore e che quindi possano far pensare anche ad una infezione.

Per stabilire quando verrà il ciclo, è bene fare una visita che con elementi più approfonditi possa monitorare il tuo stato e darti una risposta precisa ed individualizzata. Purtroppo in una consulenza online non avendo strumenti diagnostici di precisa è impossibile poterti dare diagnosi precise.

Puoi recarti anche presso un Consultorio della tua zona dove troverai una èquipe di ginecologi pronti ad accogliere i tuoi dubbi.

Un caro saluto!