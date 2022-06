Beyoncé pubblica il singolo “Break my soul” – l’audio e il testo

Il viaggio verso la pubblicazione del settimo album di Beyoncé è ufficialmente iniziato. La cantautrice, alle 6 di questa mattina, ha pubblicato “Break my soul”, il primo singolo del progetto in uscita il prossimo 29 luglio. Traccia numero 6 delle 16 realizzate per “Act I – Renaissance”, già disponibile in presave e preorder.

La popstar ci catapulta negli Anni 90 campionando “Show me love” di Robin S., pezzo del 1993 da cui trae le atmosfere dance che reggono l’intero brano. Bey canta di un rinascimento reale e lancia un invito a lasciarsi alle spalle ogni negatività per non perdere se stessi.

Ecco il lyric video ufficiale ↓