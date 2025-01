Uomini e donne, Chiara è la nuova tronista ma tutti notano un ‘dettaglio’: somiglianza impressionante

Chiara Pompei è la nuova tronista di Uomini e Donne, bella come non mai è alla ricerca del suo principe azzurro: ma c’è qualcosa che non è passato inosservato. Non abbiamo ancora fatto in tempo a metabolizzare la scelta di Martina De Ioannon e a vedere Gianmarco Steri sul trono, che ieri è stata ufficialmente ...

Non abbiamo ancora fatto in tempo a metabolizzare la scelta di Martina De Ioannon e a vedere Gianmarco Steri sul trono, che ieri è stata ufficialmente presentata la nuova tronista Chiara Pompei. Con un video apparso sui canali ufficiali della trasmissione e ieri a fine puntata, i telespettatori hanno potuto conoscere in anteprima chi si siederà accanto a Francesca Sorrentino.

Della giovane ragazza al momento si sa ben poco, se non quelle poche notizie che lei stessa ha detto durante il video di presentazione. Chiara ha appena 23 anni è di Roma e studia economia, finanza e marketing. Ha un rapporto speciale con la sua famiglia, in particolare con il suo fratello maggiore, che lei stessa ha detti di considerare come un secondo papà.

Chiara Pompei è la nuova tronista di Uomini e Donne ma un dettaglio non sfugge ai fan

Chi segue da tempo la trasmissione di Uomini e Donne sa benissimo che il video di presentazione è solo un modo per farsi conoscere da chi, in teoria, poi dovrà scendere la lunga scalinata per corteggiare. Ed è proprio durante la presentazione del video di Chiara Pompei, diventato immediatamente virale, che in molti non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio davvero sorprendete.

Questi, sono solo alcuni dei tanti commenti apparsi sotto il video di presentazione pubblicato sul profilo ufficiale di Uomini e Donne su Instagram. Secondo molti, infatti, la giovane romana avrebbe una somiglianza impressionante con Matilde Gioli. Ed in effetti, a guardare queste immagini non si può affatto negare che alcuni tratti del viso e alcune espressioni di Chiara la rendano incredibilmente smogliante alla bellissima attrice.

Oltre a questi, che hanno reso davvero curiosa la situazione, ci sono stati tantissimi commenti positivo nei confronti della giovane. Tutti hanno ammirato la sua bellezza, che diciamoci la verità, è davvero da lasciare senza fiato. Ora non resta che aspettare che Chiara inizi ufficialmente il suo percorso e che faccia finalmente il suo ingresso in studio per conoscere chi, potrebbe diventare il suo futuro fidanzato.