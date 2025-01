Da quando uso questo sistema con la lavatrice le bollette sono dimezzate: risparmio garantito

Nonostante ci sia stato un periodo di stabilizzazione, il caro bollette è tornato a pesare su tantissime famiglie, che, in questo primo mese dell’anno si sono viste recapitare degli importi decisamente maggiorati seppur i consumi siano stati praticamente identici a quelli passati. Una situazione che al momento sembra destinata a durare, diventando un serio fardello sa sopportare.

A causa di questi aumenti, anche usare i soliti elettrodomestici in casa può diventare un serio problema, soprattutto se siamo in presenza di apparecchi obsoleti e che per natura tendono a consumare di più rispetti ai modelli più all’avanguardia. La lavatrice, ad esempio, è tra gli elettrodomestici a cui è impossibile rinunciare e che ovviamente tenderà a contribuire sull’importo finale della bolletta. Smettere di usarla è al quanto impensabile, ma sarà assolutamente necessario, adottare delle strategie per riuscire a minimizzare i costi.

Lavatrice, come e quando usarlo per dimezzare le bollette

Adottare delle buone norme di comportamento in casa, è senza dubbio il primo passo per avere anche un approccio più sostenibile. Mettere in pratica delle piccole strategie, aiuterà non solo a risparmiare ma anche ad inquinare molto di meno. Per quanto riguarda la lavatrice, in questo caso specifico, si andrà ad adottare un semplice sistema per poterla finalmente usare senza sensi di colpa. Le bollette saranno dimezzate e il risparmio sarà assicurato.

Ma come fare quindi per poter usare la lavatrice senza gravare irrimediabilmente sul bilancio intero della famiglia? Vediamo quali sono le piccole strategie vincenti da adottare sin da subito:

Manutenzione e pulizia periodica: accumuli di sporco e di muffa affaticano il motore della lavatrice, che di conseguenza si surriscalderà e consumerà molta più energia del necessario. Ecco perché è estremamente importante tenerla sempre bel pulita ed igienizzata; Utilizzarla nelle fasce orarie in cui si paga di meno: in genere, di prima mattina e in tarda serata i costi per i consumi sono più bassi, quindi, avviare la lavatrice in questo arco temporale aiuterà sicuramente a risparmiare; Confrontare le offerte energetiche: esiste anche questa importantissima opzione, ossia controllare chi sul mercato ha prezzi più convenienti e cosa fa a caso nostro; Avviare la lavatrice a pieno carico: un sistema che permette di utilizzare la lavatrice in modo oculato, senza sprechi di energia, di acqua e di detersivi; Impostare il programma Eco: gli apparecchi più moderni, sono dotati di questa funzione che permette di avviare un ciclo di lavaggio a basso consumo; Non usare temperature troppo alte: se non strettamente necessario, le temperature a freddo aiuteranno a ridurre subito i costi.

Insomma, le strategie per poter risparmiare esistono e non sono poche, basta semplicemente sapere adottare e le bollette saranno subito più basse.