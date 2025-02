Altro esonero in Serie A, torna Andrea Pirlo: tutti i dettagli

Brutte notizie per il tecnico in serie A e il club è pronto a sostituirlo. Dopo le ultime difficoltà Andrea Pirlo è ora pronto a tornare in panchina.

E’ ormai terminato il 23esimo turno di serie A e ci sono tanti discorsi avviati in tutte le competizioni. In testa Napoli e Inter hanno pareggiato e continua il testa a testa scudetto mentre dietro la corsa Champions vede impegnate in particolare Juve e Milan; i due club hanno fatto un grande mercato e non possono mancare l’appuntamento almeno con il quarto posto.

Se nelle prime posizioni la classifica è incerta non è molto diverso anche in zona retrocessione dove ci sono tanti club in pochissimi punti. Delle squadre in particolare avevano iniziato bene e ora invece la situazione è cambiata e sono a rischio retrocessione, per questo il club è pronto a cambiare guida e richiamare una vecchia conoscenza del calcio italiano, l’ex calciatore ed ora allenatore Andrea Pirlo.

Stiamo parlando dell’Empoli, una squadra che aveva cominciato benissimo la stagione e che invece ora è in grossa difficoltà. Solo due punti nelle ultime 8 giornate di campionato e la squadra rischia grosso, è solo 1 punto sopra alla zona retrocessione e attualmente è sedicesimo in classifica. L’Empoli ora rischia grosso e specialmente D’Aversa sembra sul punto di poter salutare, il tecnico potrebbe dire addio in caso di risultati negativi nei prossimi match e il calendario non è d’aiuto.

Addio in panchina, Pirlo pronto a ritornare dalla porta principale

Il calendario dell’Empoli nelle prossime gare è terribile, due sfide casalinghe contro Milan e Atalanta e dovrà fare una trasferta insidiosa contro l’Udinese. Il club toscano rischia grosso, e in caso di risultati negativi il club ha preallertato Andrea Pirlo, campione del mondo con l’Italia come giocatore e leggenda di Juventus e Milan.

Dopo una buona avventura sulla panchina bianconera dove ha vinto anche una Coppa Italia Pirlo ha girato diverse panchine ma ha trovato grosse difficoltà. Prima un’esperienza in Turchia e poi alla Sampdoria e in entrambi i casi ha avuto grosse problematiche, non riuscendo mai a offrire un grande gioco o risultati. Nonostante ciò l’Empoli ci pensa seriamente e Pirlo potrebbe rappresentare il nome ideale per svoltare.

In Toscana Pirlo potrebbe ritrovare Sebastiano Esposito, attaccante dell’Empoli e in prestito con diritto di riscatto dall’Inter che ha fatto un’ottima grande prima parte di stagione. Pirlo ha sempre riconosciuto il talento dell’attaccante di Castellamare e non si esclude che possa fare di lui il leader della sua squadra. Domenica c’è Empoli Milan e una nuova sconfitta potrebbe portare all’esonero, il club ci pensa seriamente.