Roland Garros, Sinner deve arrendersi ad Alcaraz: è ufficiale!

Brutta battuta d'arresto per il numero uno al mondo Jannik Sinner. Un dato certifica come sia davvero impossibile per lui, in questo modo diventa davvero complicato.

Il cammino di Jannik Sinner nell’ultimo anno è stato a dir poco impressionante. Il campione altoatesino ha ottenuto numeri strabilianti ed ha lasciato tutti davvero a bocca aperta. Nessuno si aspettava un salto di qualità del genere ma ora sembra davvero dura fermare la stella di San Candido.

Tre vittorie del Grande Slam, le Atp Finals vinte davanti ai tifosi italiani a Torino e due Coppe Davis, un risultato che l’Italia non raggiungeva da anni. Sinner vince e convince e sembra quasi imbattibile, in questo momento sembra avere un solo punto debole e non riguarda il campo: parliamo della ‘Spada di Damocle’ relativa al caso Clostebol con l’azzurro che riceverà la sentenza verso metà o fine Marzo.

Nonostante ciò Sinner guarda avanti, si allena in vista dei prossimi impegni e Jannik dovrebbe tornare in campo per il torneo di Doha dove partirà – ormai come sempre – da grande favorito. Se Sinner ha un problema riguarda in questo momento le altre superfici e non sicuramente il cemento: qui sembra imbattibile ma non è la stessa cosa su erba e soprattutto su terra dove negli ultimi anni ha subito clamorose sconfitte. Vedi quella di Montecarlo dello scorso anno (molto discussa) contro Tsitsipas e specialmente quella contro Alcaraz.

Ora i numeri sono dalla parte di Sinner quasi ovunque ma non sulla terra ed anche i bookmakers non vedono l’azzurro come grande favorito, anzi tutt’altro.

Sinner, che mazzata: il dato parla chiaro

Manca sempre meno alla stagione sulla terra dove ci sono diversi tornei interessanti. Ci sono Monaco, Roma e Madrid ma specialmente c’è il Roland Garros, torneo molto atteso che vede Jannik tra i principali protagonisti. Come riportano i vari bookmakers in quell’occasione Sinner non sarà il grande favorito, ma anzi i quotisti lo vedono dietro.

Per l’occasione sarà Carlos Alcaraz il grande favorito ed è quotato infatti a solo 2.25 e quindi c’è una grande considerazione verso la sua possibile vittoria. Alcaraz è il campione in carica ed è sempre stato molto a suo agio su terra tanto che alcuni lo hanno paragonato come erede di Rafael Nadal. Sinner invece viene abbastanza dietro e la sua vittoria al Roland Garros (per lui sarebbe il primo trofeo Slam su terra) viene quotata a 3.50, abbastanza dietro rispetto allo spagnolo.

Poi invece c’è il finalista degli Australian Open Alexander Zverev, quotato a 5.50 e tennista che spesso dà il meglio di sè su questa superficie. Infine c’è invece Novak Djokovic e quest’anno – visto l’età che avanza – c’è meno fiducia sul campione serbo, vincitore di 24 titoli del Grande Slam. Ovviamente su Sinner c’è anche il dubbio Clostebol e la sentenza potrebbe squalificare l’azzurro ed estrometterlo a priori dal torneo.