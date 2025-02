Sinner tradito, arriva l’ennesimo affronto di Djokovic: è una vera mazzata

Il numero uno al mondo Jannik Sinner è assolutamente l’uomo da battere in questo momento ed i suoi numeri sono impressionanti. Su cemento Jannik non perde praticamente mai e quando lo fa è solo contro il numero 2 o il numero 3 ma recentemente ha dimostrato che è riuscito a fermare anche loro. Ci si chiede cosa possa fermare davvero la stella di Sesto Pusteria, e al momento praticamente nessuno sembra in grado di mettere fine al suo dominio.

Per molti Jannik Sinner è il nuovo Novak Djokovic e di certo questo non è una bella notizia per il vero Novak Djokovic. Il campione serbo non riesce a vincere grandi tornei, ha vinto le Olimpiadi nell’ultimo anno e mezzo ma proprio nel torneo in cui l’azzurro non c’era e ormai Jannik è superiore a Djokovic, i numeri e i risultati lo accertano. Quindi Djokovic sta provando davvero di tutto per fermare l’azzurro.

Nelle ultime settimane ha rilasciato dichiarazioni con frecciata sul caso Clostebol sottolineando che deve esserci un atteggiamento equo per tutti i tennisti e poi è arrivato ad una sorprendente decisione. Novak Djokovic ha ingaggiato un nuovo membro nel suo staff ed ha deciso di prendere una vecchia conoscenza di Sinner, un personaggio che ha contribuito e molto allo sviluppo e alla crescita del campione azzurro. La sua decisione ha lasciato tutti davvero di stucco.

Djokovic pronto a tornare, con lui anche l’ex dello staff di Sinner

Tra pochi giorni Djokovic tornerà in campo, sembra aver recuperato dall’infortunio e parteciperà al torneo qatariota di Doha, torneo che vede presente tanti big e che vedrà anche Jannik Sinner e Carlos Alcaraz tra i protagonisti. Intanto i media serbi danno importanti novità, e Djokovic vuole vincere ancora in un torneo dove ha già vinto nel 2016 e nel 2017.

Sinner sarà tra i partecipanti del torneo Atp di Doha e oltre a Djokovic Jannik rivedrà una sua vecchia conoscenza. Nel team di Djokovic è tornato infatti Claudio Zimaglia, fisioterapista ed osteopata torinese che ha lavorato anche nello staff di Sinner e che ha sostituito in questi giorni il serbo Miljan Amanovic. Zimaglia lavorerà con Djokovic in tutti e quattro i tornei del Grande Slam e in tutti i tornei in cui il campione balcanico giocherà.

Zimaglia è un fisioterapista di fama mondiale e Djokovic le prova davvero tutte per provare ad avvicinare e a competere con l’attuale numero uno al mondo. Anche a prendere ex del team del fenomeno azzurro.