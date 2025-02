Sostituisci la classica doccia con questa idea innovativa: acquisti spazi e non la pulisci mai

La doccia è un elemento del bagno a cui nessuno mai potrà rinunciare. Una parte fondamentale, che permette di potersi dedicare con cura alla propria igiene personale, ma soprattutto aiuta a rilassarsi dopo una lunga e intensa giornata passata fuori casa. I modelli attualmente disponibili in commercio sono diversi, capaci di adattarsi ad ogni stile e ad ogni spazio.

Oltre alla classica cabina doccia che tutti ben conosciamo, c’è anche la possibilità di optare per una doccia angolare, con vasca, a nicchia, o con cabina integrata. Insomma, esistono così tante tipologie che è davvero impossibile non riuscire a trovarne una che si adatti alla perfezione alle proprie esigenze. Nonostante questi siano i modelli più noti, l’evoluzione ha fatto sì che ‘nascessero’ delle tipologie molto più moderne, capaci di far guadagnare ulteriore spazio in bagno.

La classica doccia è passata di moda: è questa l’idea innovativa da mettere in bagno

Se proprio volessimo trovare un difetto alla classica doccia, come tutti la conosciamo, è che la sua struttura risulta essere particolarmente ingombrate e difficile da pulire. Sarebbe bello quindi, trovare un’alternativa capace di mantenere le stesse funzioni della doccia classica, ma riducendo l’ingombro e il tempo da dedicare alla sua pulizia. Ebbene, tutto questo esiste davvero grazie a due modelli di doccia perfetti per ogni tipo di bagno: la doccia a filo pavimento e la doccia walk-in.

La doccia walk-in è un modello che negli ultimi anni sta riscontrando un ottimo successo soprattutto tra chi ha rimodernato di recente casa. Si presenta senza porta, con una o più pareti in vetro fisse. Il suo design è moderno e minimalista ed inoltre è di facile accesso, il che la rende estremamente comoda e meno pericolosa, in quanto si evitano cadute e scivolate.

Arriviamo poi alla doccia filo pavimento, un’alternativa sicuramente d’effetto e che unisce praticità e design. La sua caratteristica principale è che ha il piatto doccia integrato nel pavimento, il che la rende accessibile senza alcun tipo di difficoltà. Ha linee eleganti e che si adattano alla perfezione ad ogni stile. Entrambi i modelli eliminano l’ingombro del piatto doccia e di quelle cabine in vetro o in plastica che spesso erano davvero difficili da pulire.

Insomma, la vecchia doccia di una volta ha ormai le ore contate. Queste due alternative sono belle da vedere, pratiche, funzionali e anche facili da pulire. Donano quel tocco in più, che trasforma il bagno in una vera oasi di benessere.