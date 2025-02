“0-3 a tavolino”, ultim’ora sconvolgente in Serie A: l’annuncio su un big match

Il campionato di serie A è fermo dopo l’ultimo weekend, una settimana che ha scatenato grosse polemiche e che è destinata a creare parecchi precedenti arbitrali. Nessuno si aspettava una situazione del genere ma ormai in molti sono stufi e diversi dirigenti hanno fatto grosse polemiche.

Il rigore non dato per fallo di mano di Gatti, il rosso non dato a Cacace per fallo su Walker avevano aperto in malo modo il weekend e la situazione è peggiorata nel posticipo dell’ultimo turno di serie A, il big match di campionato tra Fiorentina e Inter. Una sfida che ha visto la terna arbitrale nel mirino per alcuni episodi dubbi ed errori gravi.

L’Inter ha segnato su corner la prima rete, un autogol di Pongracic ma il problema è che il corner non doveva proprio esserci. L’arbitro infatti non ha visto che il cross di Bastoni – in occasione della palla deviata poi in corner – era uscito di almeno 20-25 centimetri e quindi doveva essere rimessa dal fondo. Destino ha voluto che da li è partito il gol, una situazione che ha suscitato grosse polemiche. Polemiche che a dire il vero ci sono state anche sul rigore dato per fallo di mano di Darmian e lo stesso Inzaghi si è lamentato a fine gara.

Sconfitta a tavolino, la sentenza sul match di serie A fa discutere

Il giornalista e tifoso viola Dario Baldi è intervenuto nella trasmissione Ti Amo Calciomercato di Calciomercato.it ed ha avuto parole e toni molto duri su tutta la vicenda. Il preambolo dell’uomo è piuttosto netto sulla gara: “Ormai siamo abituati a vedere il calcio come una barzelletta, io credo sia folle vedere come quella di San Siro, era un episodio simile a quello di Muntari e non si poteva ricorrere alla tecnologia, è assurdo tutto ciò”, ha chiarito il giornalista.

Baldi ha sottolineato che cose del genere potrebbero accadere in serie D o Eccellenza ma è assurdo accada in serie A, e anzi ha proseguito: “E’ una situazione irritante, troppi errori e devo dire che manca il giallo a Barella e la seconda ammonizione a Mkhitaryan”, da qui una dura presa di posizione del giornalista di Radiofirenzeviola:

“Cosi si ridicolizza la serie A, o togliete il Var o mettete il Var a chiamata. Ieri sera la Fiorentina dopo quell’episodio doveva uscire dal campo e prendersi lo 0-3 a tavolino, evitando anche il teatrino di Inzaghi a fine gara. Un punto di penalizzazione se abbandoni il campo? Beh, prendevo anche quello”, chiude il giornalista.