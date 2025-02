Jannik Sinner, che stangata: come cambia la classifica Atp con la squalifica

In queste ore Jannik Sinner ha ripreso ad allenarsi con il suo staff nel torneo di Doha e l’obiettivo è ovviamente vincere. L’azzurro presenzierà a questo torneo insieme a Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, un torneo 500 ma con un ricco montepremi e che vedrà per questo alcuni dei migliori atleti nel circuito.

Il 2025 del tennista azzurro è cominciato sempre alla grande, il tennista di San Candido ha vinto gli Australian Open, conquistando cosi il terzo titolo del Grande Slam nella sua carriera. Numeri clamorosi e Jannik legittima anche la prima posizione in classifica, questa settimana ha raggiunto le 36 settimane in vetta, raggiungendo cosi anche l’acerrimo rivale Carlos Alcaraz che supererà cosi tra pochi giorni.

Jannik Sinner vince e convince, al momento non sembra esserci nulla in grado di fermarlo ma il problema è un altro, gli unici che possono realmente fermarlo arrivano dal Tribunale. Verso la metà di Aprile il Tas esprimerà la propria sentenza sul ricorso della WADA per il caso Clostebol e in caso di squalifica l’azzurro rischierebbe un tonfo totale e un crollo nella classifica Atp. Ovviamente molto dipende dalla sentenza, se si tratta di 2 o 3 mesi di stop o un tempo maggiore anche se i tifosi sperano in una totale assoluzione per il campione altoatesino.

Ansia Jannik Sinner, i tifosi sperano ancora

Il fenomeno azzurro sarà in campo a Doha, dal 17 al 22 Febbraio e l’obiettivo è vincere ancora. La sentenza sul caso Clostebol può fermare l’azzurro che altrimenti può raggiungere numeri clamorosi di vantaggio e in vetta al ranking Atp. Attualmente Jannik Sinner ha un vantaggio di circa 4000 punti su Zverev e Alcaraz ed anche per questo ha deciso senza problemi di non partecipare a Rotterdam e perdere cosi 500 punti, poi pensare direttamente ai prossimi tornei.

Sinner ha pochi punti da difendere nella stagione su terra, a differenza di Alcaraz che deve difendere diversi tornei vinti e inoltre ha da difendere i successi al Roland Garros e a Wimbledon. Ovviamente molto dipenderà dalla squalifica ma senza questa Jannik potrebbe andare molto probabilmente oltre le 50 settimane in vetta al ranking, superando cosi altre leggende del tennis come Ilia Nastase, Guga Kuerten ed anche Andy Murray.

La lotta al vertice vede al momento il tennista italiano nettamente avanti sui rivali e ormai c’è la consapevolezza che gli unici che possono fermare Jannik Sinner sono quelli del TAS, i risultati parlano davvero chiaro.