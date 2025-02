Infortunio per Djokovic, annuncio improvviso: c’entra Sinner!

Il mondo del tennis ha subito in queste ore una notizia che ha scosso l’intero ambiente e che potrebbe cambiare le dinamiche del circuito Atp. La squalifica di Jannik Sinner – sebbene per soli tre mesi e mediante patteggiamento – può rappresentare un’importante punto di svolta per Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, i suoi due principali rivali.

In particolare il campione serbo ha vissuto grosse difficoltà nell’ultimo anno e mezzo e praticamente non ha mai vinto tornei importanti quando il tennista altoatesino era presente in campo. L’unica grande vittoria di Djokovic negli ultimi dodici mesi è avvenuta alle Olimpiadi di Parigi, torneo dove Jannik era appunto assente per un problema fisico.

Ma nonostante ciò Djokovic non ha mai ammesso la superiorità di Sinner e anche di Alcaraz, almeno non dalle dichiarazioni che rilascia pubblicamente, parole che sembrano piuttosto nette e che in fondo infastidiscono i fan dell’azzurro. Nole ora sarà in campo nel torneo Atp di Doha dove tra le altre cose debutterà contro il nostro Matteo Berrettini. Nelle ultime ore però il tennista balcanico è tornato a parlare degli Australian Open, torneo dove si ritirò in semifinale e dopo un problema fisico che gli causò la decisione di abdicare a fine primo set contro Alexander Zverev. Le parole di Nole ora sorprendono tutti.

Djokovic e le dichiarazioni su Sinner e gli Australian Open

Alla vigilia del torneo di Doha Djokovic ha chiarito: “Lo strappo al muscolo è guarito, sono riuscito a riprendermi rapidamente. Il mio corpo mi ascolta e voglio raggiungere ora nuovi traguardi, a partire dal titolo numero 100”. Poi il tennista serbo ha dato una piccola frecciata a Sinner sentenziando:

“Agli Australia Open – dopo aver battuto Carlos Alcaraz – se non mi fossi infortunato avevo lo stesso sia di Zverev che di Jannik Sinner e sono loro che mi danno motivazioni”, dice il tennista serbo che è pronto a vincere altri tornei e non ha alcuna intenzione di abdicare, ma anzi il serbo vuole tornare a vincere e magari riprendere la prima posizione nel ranking.

Attualmente Novak Djokovic è numero 8 al mondo ed è calato molto in classifica, ma quest’anno – rispetto agli ultimi mesi – sembra essere meglio fisicamente e vuole tornare a competere con i migliori e provare magari a vincere il 25esimo titolo del Grande Slam in carriera.