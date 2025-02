Ho detto addio al lavandino tradizionale in casa: ho installato questo ed è tutta un’altra storia

Il bagno, così come la cucina, è fatto da elementi fondamentali senza i quali non avrà motivo di esistere. Il lavandino, ad esempio, è proprio uno di questi elementi importantissimi. Non solo serve per la propria igiene personale, ma è anche utilissimo nel momento in cui servirà acqua per poter pulire il bagno stesso.

Rispetto ad un tempo dove nel bagno c’era il classico lavandino con una base ben saldata a terra, adesso esistono tantissimi modelli che si adattano alla perfezione ad ogni tipo di arredo e di esigenza, riuscendo a rispettare lo spazio che si ha a disposizione, senza rischiare di riempire ulteriormente l’ambiente. Tuttavia, anche la moda tende ad influenzare gli arredi e per quanto riguarda il design il cambiamento è sempre all’ordine del giorno.

Basta con il lavandino da bagno tradizionale: queste idee sono pratiche e alla moda

I lavandini da bagno, quelli di una volta o quelli classici con un mobile come base sembrerebbero non essere più alla moda. Infatti, negli ultimi mesi sono diverse le tendenze che stanno già spopolando e che permettono di ottenere praticità, funzionalità e maggiore spazio con un unico elemento. Idee perfette ad ogni stile e che si adattano alla perfezione con l’ambiente circostante.

Ma quali sono queste idee alternative al classico lavandino da bagno? Scopriamole qui di seguito:

Lavabo d’appoggio su mobile vintage: un vecchio tavolo, una credenza o una consolle possono trasformarsi in un mobile lavabo unico, ovviamente tutto questo si potrà realizzare se si ha un minimo di esperienza con questa tipologia di lavoro; Lavabo sospeso minimalista: perfetto per un look moderno e pulito, senza appesantire l’ambiente e permette di ottimizzare al massimo lo spazio circostante; Catini o ciotole in pietra o ceramica: un’idea rustica ed elegante, ideale per bagni in stile naturale; Lavabo scavato nel piano: un’alternativa raffinata spesso realizzata in marmo, resina o legno trattato; Lavabo in cemento: molto di tendenza, dona un aspetto industriale e contemporaneo; Fontanella da interno: per un tocco retrò, si potrà installare una piccola fontana da parete con rubinetteria a vista; Lavabo a incasso in un tronco di legno: perfetto per un bagno dal design naturale e accogliente; Bacinella in rame o ottone: aggiunge un tocco vintage e raffinato.

Con queste idee c’è davvero l’imbarazzo della scelta, ma in questo modo si potrà optare per quello che più aggrada e che permetterà di tonare un tocco nuovo al bagno. Addio lavandino classico e benvenuta modernità.