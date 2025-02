Stop al Grande Fratello, il reality saluta il suo pubblico: Signorini impietrito

Sono ormai anni che il Grande Fratello è uno dei programmi clou delle reti Mediaset e in particolare di Canale 5. Ogni settimana il programma viene trasmesso due volte in prima serata e c’è la possibilità di vederlo anche in orari pomeridiani o con un programma Live che segue le gesta dei propri beniamini per 24 ore su 24.

Inizialmente si sperava che la trasmissione di Alfonso Signorini non seguisse più le orme trash degli ultimi anni, cosa capitata appunto nelle ultime edizioni. Piersilvio Berlusconi aveva ufficialmente dichiarato che voleva una svolta quasi culturale ma le cose non sono andate per il meglio e anche dal punto di vista dell’audience c’è qualcosa che non convince, specialmente tra i numeri.

Il Grande Fratello vive alti e bassi e sicuramente si può fare meglio, ma ormai l’emittente si è stufata. Il pubblico trova situazione trite e ritrite ed ormai non si può più andare avanti. Per questo motivo si è arrivati ad una decisione ufficiale e non cambierà più: il Grande Fratello si ferma, ormai è deciso. Non si tratta di una chiusura, sia chiaro, ne di una bocciatura totale ma semplicemente l’emittente ha confermato che non ci saranno ulteriori prolungamenti alla trasmissione. Ecco ben chiara la situazione.

Ultim’ora Grande Fratello, ecco cosa sta succedendo

E’ ormai chiaro che il Grande Fratello 18 terminerà ufficialmente nel mese di Marzo e secondo alcune indiscrezioni dovrebbe finire tra il 17 e il 24 Marzo, la chiusura quindi è prossima e manca meno di un mese. C’è curiosità per capire chi vincerà, ci sono storie e situazioni ancora da valutare e nessuno sa come andrà a finire. Ma non solo perchè in casa Mediaset sono in arrivo tante novità e – oltre a diverse serie tv e film – si valuta nuove situazioni. Una delle serie arcinote ormai della storia recente Mediaset è pronta a tornare ed è la dimostrazione di quali saranno i piani futuri del programma.

Il celebre attore turco Can Yaman è pronto a rientrare – per la gioia delle telespettatrici – con la serie turca Daydreamer Le Ali del Sogno – , e il pubblico italiano non vede l’ora di rivedere all’opera le gesta del bell’attore che aveva migliaia di telespettatrici. Negli ultimi tempi Mediaset sembra infatti prediligere le serie, specialmente quelle straniere, ai reality e addirittura c’è chi dice che questo sia l’ultimo Grande Fratello della storia. Staremo a vedere, sicuramente se ne saprà di più nelle prossime settimane.