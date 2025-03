Ultim’ora, clamoroso Sinner: è tutto vero, rivoluzione nella classifica Atp

Il numero uno al mondo Jannik Sinner sarà fermo per il caso Clostebol fino agli inizi di Maggio con il tennista altoatesino che alla fine ha deciso di patteggiare con la Wada ed evitare ripercussioni peggiori con un processo. Il fenomeno italiano al momento guida nettamente la classifica ma gli ultimi risultati potrebbero portare a nuovi clamorosi coinvolgimenti.

Mentre Sinner è al momento fermo i rivali giocano e questa settimana si sono disputati i tornei di Dubai e di Acapulco, 500 che potevano portare importanti punti alla classifica. I nostri Matteo Berrettini e Luca Nardi hanno fatto bene nel torneo a Dubai mentre Carlos Alcaraz è assente e si sta preparando in vista dei 1000 americani. Per il fenomeno spagnolo superare Sinner è improbabile mentre chi ha una grossa chance è il tedesco Alexander Zverev.

Il 2025 di Zverev è stato finora piuttosto importante, ha raggiunto buoni risultati come la finale agli Australian Open (persa proprio contro Jannik Sinner) e il tedesco nelle prossime settimane ha la grande chance di diventare numero uno al mondo per la prima volta. Sascha gioca ‘da solo’ in questa sfida per il numero uno ma non sta sfruttando finora l’occasione. Il tedesco ha subito l’ennesima grande batosta e ha perso un’occasione, gongolano i tifosi italiani.

Caos totale ad Acapulco, classifica rivoluzionata e Sinner osserva

Si sono disputati la scorsa notte alcuni match validi per il torneo di Acapulco, torneo che sta riservando grosse sorprese. Una delle più grandi è quella legata alla vittoria del giovanissimo talento americano Learner Tien, bravo a vincere in due set contro uno Zverev spento. Gara senza storia e il tedesco è apparso anche in difficoltà fisiche, ma oltre a lui sono avvenuti altri clamorosi ‘incidenti’.

A quanto pare ci sarebbe stata una sorta di intossicazione alimentare prima del torneo e ciò ha portato al ritiro di Casper Ruud, Holger Rune e l’americano Tommy Paul, tutti alle prese con problemi fisici e che hanno detto addio prima del torneo. Zverev aveva cosi una grande opportunità per avvicinare Sinner in classifica mentre ora sarà ancora più dura e dovrà far benissimo nei prossimi 2 1000 di Indian Wells e Miami.

Comunque vada il fenomeno azzurro sarà numero uno fino al Masters 1000 di Montecarlo ma se i suoi rivali continueranno su questo trend il sorpasso sarà davvero difficile. Vedremo nelle prossime settimane, i tifosi attendono con grande ansia.