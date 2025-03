Jasmine Paolini, arriva una mazzata tremenda: è ufficiale

Il 2024 è stato l'anno di Jannik Sinner ma non solo. Abbiamo visto in quell'annata anche l'exploit della tennista italiana Jasmine Paolini.

La tennista italiana Jasmine Paolini ha avuto una crescita enorme. A inizio carriera nessuno lo avrebbe mai immaginato, l’azzurra ha avuto qualche buon risultato nel doppio ma nel singolare ha avuto alti e bassi sempre ed ha trovato un grande exploit direttamente lo scorso anno quando ha riscritto la storia del tennis femminile.

Nel 2004 la tennista nativa di Castelnuovo di Garfagnana ha raggiunto la finale del Roland Garros e di Wimbledon ed ha vinto poi il Masters 1000 di Dubai mentre non ha mantenuto invece le attese in questo inizio di stagione. Paolini ha cominciato come numero 4, ha cominciato male ed ora è numero 6 e ha davvero tanti punti da difendere. Ci sono punti da difendere negli Slam e l’azzurra corre un rischio molto alto di uscire dalla Top 10.

Questa settimana Jasmine Paolini sarà tra le protagoniste nel Masters 1000 di Dubai e visto l’assenza di Jannik Sinner sarà la principale rappresentante tra maschile e femminile per il nostro tennis. Nelle ultime ore gli organizzatori di Indian Wells hanno pubblicato il tabellone ufficiale di Indian Wells e ci sono buone notizie ed altre meno buone. In particolare alcune riguardano appunto la principale tennista italiana.

Tabellone insidioso, Jasmine Paolini rischia grosso

Il tabellone della Paolini è piuttosto insidioso e assolutamente non è una buona notizia calcolando già che il cemento non è la sua miglior superficie. Come tutte le teste di serie Jasmine ha il Bye e non affronterà nessuno al primo turno mentre al secondo turno affronterà la vincente tra l’americana Jovic e l’austriaca Grabher, poi però già al turno successivo Jasmine Paolini potrebbe affrontare un’avversaria insidiosa come la canadese Leylah Fernandez ed eventualmente agli Ottavi di finale Jasmine attende una tra Daria Kasatkina e Liudmila Samsonova, due tenniste russe molto insidiose su questa superficie.

Un tabellone complicato per la numero uno italiana e la notizia peggiore è che ai Quarti di finale l’azzurra incrocerebbe il peggior ostacolo possibile, ovvero la testa di serie numero uno e la numero uno al mondo Aryna Sabalenka, tennista piuttosto forte su questa superficie. Per questo il tabellone dell’azzurra è complicato e il rischio di uscire nei primissimi turni è piuttosto concreto, l’ennesima mazzata di una stagione iniziata piuttosto in negativo.

Un torneo di Indian Wells che vedrà tanti atleti italiani protagonisti, occhio anche a tennisti del calibro di Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, giocatori che restano tra gli outsider del torneo.