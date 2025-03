Bruno Pizzul, spunta un segreto dopo la morte: lo ha appena svelato Riccardo Cucchi

Una notizia che nessuno avrebbe voluto mai avere e che invece purtroppo è arrivata. Nella mattinata odierna il mondo del calcio e in generale dello sport dice addio ad un’autentica leggenda del giornalismo e delle telecronache come Bruno Pizzul, morto all’età di 78 anni (li avrebbe compiuti l’8 Marzo) presso l’Ospedale di Gorizia. Non si conosce il motivo della sua morte ma è una notizia che inevitabilmente scuote il mondo del calcio.

Bruno Pizzul ha toccato negli anni diverse generazioni, raccontando in maniera delicata e allo stesso tempo decisa partite di calcio che hanno fatto la storia, basti pensare a Italia Germania 4-3 del 1970 e sfide come l’Heysel, la finale di Champions League tra Liverpool e Juventus che vide la morte di 39 tifosi prima del match. Sono tanti gli aneddoti e le storie su Pizzul, un autentico campione della telecronaca.

L’uomo – friulano doc – era tifoso del Torino, specialmente dopo aver ammirato le gesta del grande Torino, e negli anni ha sempre tenuto lontano il suo tifo e raccontava le gesta di tutti i club, avendo amicizie e ottimi rapporti con giocatori e addetti ai lavori. E in tanti lo stimavano e tessevano le sue lodi. In queste ore diversi club di calcio e giornalisti, ex giocatori e tanti altri stanno dando un ultimo saluto a Bruno, una persona che in molti stimavano.

Addio a Bruno Pizzul, tanti messaggi di cordoglio

Dal Napoli all’Atalanta, dal Torino all’Inter, diversi club stanno dando un ultimo saluto all’ex telecronista, che da qualche tempo ormai si era ritirato nel suo Friuli, terra che non aveva mai abbandonato del tutto. Tanti telecronisti hanno preso esempio da Bruno Pizzul e le sue telecronache, possiamo dire, hanno fatto scuola. Uno dei telecronisti più affermati dell’ultimo periodo è senza dubbio Riccardo Cucchi e anche lui in queste ore ha salutato l’uomo ed ha dato un ultimo messaggio per abbracciare Bruno e la sua famiglia.

Riccardo Cucchi ha scritto un messaggio sui propri account social per dare un ultimo saluto a Pizzul e ha allo stesso tempo fatto una rivelazione che non tutti conoscevano. Ecco il suo tweet: “Che dolore, carissimo Bruno. Tu non lo sapevi, ma prendevo appunti mentre ti ascoltavo”, chiudendo il tweet con l’hashtag Bruno Pizzul, molto in voga in queste ore.

Insomma Riccardo Cucchi ha probabilmente cominciato a sentire e seguire Pizzul per coltivare poi la sua passione per le telecronache e come lui sicuramente migliaia di giovani vedono gli highlights ed i video su Youtube, riascoltando la voce di Bruno Pizzul.