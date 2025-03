Divieto di circolazione per questi veicoli, occhio all’ultimo avviso: multa di 700 euro

Camminare per strada negli ultimi mesi non è più semplice come un tempo. Il Governo Meloni e in particolare il Ministro dei trasporti Matteo Salvini hanno spinto per una serie di nuove norme piuttosto severe, regole che portano portare ad una multa piuttosto importante. Andiamo a vedere cosa è successo.

Uno degli incipit principali di questo Governo è provare ad attuare dure e stringenti regole per le auto che camminano in strada, in passato gli incidenti erano sempre più alti e causavano diverse morti, cosi si è lavorato duramente affinchè si potesse ridurre tutto ciò e in fondo il lavoro finora ha mantenuto risultati piuttosto egregi. Numeri importanti e un lavoro che resta duro.

Ma le dure leggi comportano anche regole molto ferree e per questo motivo nelle ultime ore ci sarebbero state importanti novità, l’ultima regola è piuttosto rischiosa e si può incorrere facilmente in gravi e pesanti sanzioni. La sicurezza stradale è legata a norme piuttosto definite, è fondamentale che l’efficienza e l’affidabilità dell’automobile siano riconosciute sia dall’azienda che dalle auto.

Quelli che molti non sanno è che spesso un auto può avere difetti di fabbrica, l’azienda deve comunicarlo subito ma allo stesso tempo anche il guidatore non può restare fermo a guardare.

Occhio alla multa, gli automobilisti devono fare attenzione

I guidatori rischiano di ricevere una multa non solo non rispettando le leggi della strada come possono essere eccesso di velocità, guidare con smartphone accanto o esagerare con l’alcol ma anche in altre particolari situazioni. Abbiamo parlato nel paragrafo precedente che tutte le auto devono stare a norma, le aziende devono comunicarlo ma allo stesso tempo anche gli automobilisti non solo devono rispettare le norme autostradali ma devono anche comunicare quando le auto hanno un particolare difetto di fabbrica, importante o meno.

L’uomo deve effettuare subito determinati controlli e poi segnalare i problemi della propria auto all’azienda ma in caso di dimenticanze rischi di ricevere una multa. Il nuovo Codice della Strada prevede che i soggetti che hanno ricevuto avviso del difetto di fabbrica e non sono andati a parlare e risolvere con l’azienda possono incorrere in multe. Chi non ‘rispetta il richiamo’ incorre in multe che vanno dai 173 ai 694 euro e tutto dipende specialmente dalla gravità del pericolo che uno corre.

Una regola nuova e in linea anche con la sanzione per l’automobilista che viene fermato senza revisione, una situazione piuttosto simile e il Codice della Strada è inflessibile a riguardo.