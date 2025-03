Bremer, novità sull’infortunio: cambia la data del suo rientro

La stagione della Juve è stata sicuramente condizionata finora dagli infortuni e in particolare da quello del brasiliano Gleison Bremer. Fin dal giorno del suo debutto in bianconero il difensore brasiliano Gleison Bremer ha dimostrato di essere un giocatore di grandissimo livello. Un calciatore al quale è difficile rinunciare e lo abbiamo visto osservando ciò ...

La stagione della Juve è stata sicuramente condizionata finora dagli infortuni e in particolare da quello del brasiliano Gleison Bremer.

Fin dal giorno del suo debutto in bianconero il difensore brasiliano Gleison Bremer ha dimostrato di essere un giocatore di grandissimo livello. Un calciatore al quale è difficile rinunciare e lo abbiamo visto osservando ciò che è accaduto in casa Juve dopo il suo piuttosto grave infortunio.

Il club allenato da Thiago Motta aveva cominciato bene la stagione ma la rottura del crociato prima di Bremer e poi di Cabal ha cambiato tutto e la squadra torinese ha avuto cosi numerose gravi difficoltà. La Juve ci ha provato ma specialmente in difesa i problemi erano seri e lo abbiamo visto specialmente nel doppio confronto che è costato i Playoff alla formazione bianconera.

La lotta in campionato è ancora aperta e la Juve deve finire al meglio la stagione con l’obiettivo quarto posto che è fondamentale per i piani futuri del club. Al termine del campionato la stagione di Inter e Juve non terminerà e le due squadre andranno in America per disputare il tanto atteso Mondiale per club. E’ fondamentale quindi recuperare tutti fisicamente e arrivano cosi importanti novità riguardo proprio Bremer.

Infortunio Bremer, le ultime in casa Juve: Motta può sorridere

L’edizione online della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su ciò che succede in casa Juve ed ha analizzato tra le altre cose anche la situazione relativa a Bremer e le ultime sulle sue condizioni fisiche. Il Dottor Bertrand Sonnery Cottet ha dato il via libera per il giocatore che potrà nei prossimi giorni tornare a correre in campo.

Bremer è fermo da Ottobre e ovviamente in casa Juve ci vanno con grandissima cautela, è fondamentale evitare delle ricadute. La società non vuole rischiare e per questo motivo appare improbabile vedere un rientro in campo in serie A del giocatore che però potrebbe prendere parte al Mondiale per club, evento che si disputerà tra dal 14 Giugno al 13 Luglio prossimo.

La Juve non vuole correre rischi, Bremer è un elemento fondamentale per Thiago Motta e in generale per chiunque sarà il tecnico bianconero, ma assolutamente non si può perdere un giocatore anche per il prossimo anno e la società cercherà di recuperarlo nel migliore dei modi. Bremer è un elemento chiave nella Juve e si punterà a recuperarlo nel migliore dei modi.