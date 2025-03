Autovelox, annullate definitivamente le multe: la decisione fa sognare i cittadini

Negli ultimi anni il Governo ha realizzato varie soluzioni per cercare di aiutare gli automobilisti e la società per evitare incidenti e situazioni opportune. Dal mancato utilizzo di telefoni a tante altre decisioni e tra queste anche quella relativa agli Autovelox, uno strumento molto utile che sicuramente non fa la felicità di chi è alla guida di un veicolo.

L’autovelox permette di rilevare la velocità di un veicolo e – riesce ad aiutare avvisando la velocità – aiuta i Carabinieri a inviare multe a casa e multare chi non rispetta le regole e va troppo oltre con la velocità, esagerando e mettendo cosi a rischio il resto dei cittadini. L’autovelox è uno strumento molto discusso e che negli anni ha generato grosse critiche, in molti non accettano questo strumento e la sua validità tecnologica.

Sebbene sono ormai diversi anni che lo Stato utilizza l’Autovelox va sottolineato che non è completamente regolamentato e soprattutto non tutti i Comuni si avvalgono di questo strumento, per questo nelle ultime ore è spuntato un clamoroso colpo di scena. L’autovelox ha funzionato ed ha colpito i colpevoli ma alla fine le cose non sono andate a buon fine e si è avuti oltre al danno anche la beffa. Andiamo a vedere cosa è successo.

Autovelox, cosi non va: esplode la polemica

Un episodio relativo gli autovelox nel trevigiano sta facendo molto discutere. Tre automobilisti sono stati beccati mentre correvano andando oltre i limiti di velocità, arrivando tra i 90 e oltre i 130 chilometri orari. Questi incuranti delle norme della strada sono stati beccati da questo strumento che li ha fermati e sono arrivate cosi le multe a casa. Questi però hanno reagito e la sentenza ha lasciato tutti di stucco.

Gli automobilisti si sono rivolti al Giudice di Pace che non solo ha dato ragione a loro ma ha costretto il Comune di Treviso a pagare le spese relative alla giustizia, di circa 600 euro. E questo ricorso vinto potrebbe fare scuola e diventare un precedente pericoloso con tante persone già pronte a impugnare le multe, una notizia che fa letteralmente tremare.

La Cassazione ha affermato che serve regolamentare l’omologazione di queste multe e che solo cosi l’Autovelox può avere un vero valore e significato. E’ partita cosi in atto un’autentica guerra tra l’azienda Autovelox e il Comune e nei prossimi mesi si lavorerà per trovare un accordo.

In primo luogo l’Autovelox è fondamentale per mantenere la sicurezza e poi serve di un danno anche allo Stato che perde gli incentivi avuti dalle Multe.