Brivido Zanardi, messaggio davvero toccante: piangono tutti

La carriera di Alex Zanardi è stata un vero e proprio esempio per tutti gli sportivi con il campione che ha vissuto tante difficoltà ma non ha mai mollato dinanzi a queste. Un’autentica leggenda, possiamo riconoscerlo come davvero sfortunato nella sua vita, ma un uomo che tutti celebrano e anche ad anni dal suo ‘ritiro forzato’ le cose non sono cambiate.

Zanardi ha cominciato con i motori ma un gravissimo incidente alla guida di una vettura di Formula Uno ha frenato la sua ascesa e – dopo una grave operazione – Alex ha perso purtroppo l’utilizzo delle gambe. Chiunque probabilmente si sarebbe sconfortato dinanzi a questa sentenza ma non Zanardi che è andato avanti con forza e coraggio ed ha intrapreso una nuova carriera come campione di handbike.

Nel Giugno del 2020 Zanardi ha avuto un grave incidente durante un allenamento per strada in handbike, ha uno scontro con un camion e ne ha la peggio, restando in coma farmacologico per oltre un mese. Poi è stato per oltre un anno in Ospedale e solo a fine 2021 è tornato definitivamente a casa. Il grande pilota ora vive con la sua famiglia ma intanto – sebbene non lo vediamo più come un tempo – continuano a esserci cerimonie o ricordi per sottolineare il suo valore.

Zanardi e l’esempio che dà a tutti: lo sport lo celebra

In questi giorni si è tenuta la giornata dello Sport e Alex Zanardi è uno dei principali protagonisti che può essere preso come esempio. Un campione dentro e fuori il proprio sport, un personaggio che ha combattuto tante battaglie e le ha sempre vinte mostrando orgoglio e tanta dignità.

Per questo si è tenuto un bell’elogio nei suoi confronti durante l’evento alla Fondazione della casa della Gioventù di Trissino, un evento che ha emozionato tutti e che ha visto le parole di Paola Giambellini, paraciclista e grande amica del campione. Paola ha scritto un libro ‘Volevo Correre e Sognare’ dove racconta le sue vicende e quelle di tanti altri sportivi, compreso un ricordo di Alex Zanardi che ha commosso tutti.

La donna ha voluto dare un messaggio chiaro ai suoi fan e ai suoi lettori scrivendo ‘Anche nel buio ci si può rialzare e continuare a coltivare i propri sogni, proprio come ha fatto Alex’. Un messaggio bellissimo e che ha raccolto in poco tempo tanti consensi.