Grande Fratello, arriva lo stop a pochissimi giorni dalla finale: Signorini deluso

Brutte notizie per il Grande Fratello e per il suo conduttore Alfonso Signorini. Ormai è ufficiale, non c'è davvero niente da fare.

Una delle trasmissioni cult nella televisione degli ultimi anni è senza dubbio il Grande Fratello, una trasmissione storica e che ha rivoluzionato letteralmente il mondo della tv. Inizialmente questo programma lanciava persone sconosciute nel mondo dello spettacolo e vedeva la massima spontaneità. Negli anni le cose sono man mano cambiate.

Il Grande Fratello è diventato Vip e ogni anno vediamo persone più o meno famose del mondo dello spettacolo che intraprendono questa nuova avventura. Quest’anno Alfonso Signorini ha lanciato diversi personaggi interessanti, basti pensare all’ex Velina Shaila Gatta o alla modella Helena Prestes ma anche personaggi della nostra televisione come la più conosciuta Stefania Orlando.

Siamo ormai alle battute finali di questa edizione e già conosciamo il nome di alcuni concorrenti già qualificati per la finale, ma c’è da registrare una notizia sicuramente non gradita per il conduttore Alfonso Signorini. A rilanciare la bomba è il giornalista esperto in chiave Gossip Davide Maggio, giornalista che ha fatto il punto riguardo uno degli show più attesi dagli italiani. Ricordiamo che il Grande Fratello vedrà la sua finalissima lunedi 31 Maggio ed ora arrivano importanti novità.

Il Grande Fratello ‘dimezza’ gli spettacoli: ecco la situazione

Quella andata in scena giovedi 13 Marzo è stata l’ultima puntata di giovedi del programma televisivo. Se prima la trasmissione andava in scena due volte a settimana ora non sarà cosi e in queste ultime settimane ci sarà una sola puntata, ogni lunedi e i fan non vedono l’ora di vedere ancora all’opera.

La speranza ai vertici Mediaset è che questa decisione possa di fatto aiutare a rialzare l’audience, due volte a settimana più gli show pomeridiani per alcuni era troppo e in fondo pubblicare solo una puntata alla può aiutare a reggere l’urto delle difficoltà che ha trovato questa trasmissione quest’anno.

Se infatti il Grande Fratello aveva grandi consensi nelle prime edizioni ora è invece molto più difficile, la concorrenza va avanti e anche le reti rivali hanno fatto grossi progressi. L’edizione di quest’anno ha portato grosse polemiche, amori e anche storie che hanno fatto piuttosto discutere. Un esempio riguarda il caso di Lorenzo Spolverato, costantemente sotto accusa e criticato per l’accaduto durante questa edizione; nello specifico l’uomo è stato accusato di essere troppo aggressivo nei confronti di donne.

Il Codacons ha addirittura chiesto la chiusura anticipata del programma per un’edizione che è stata fin troppo violenta e discutibile.