Lacrime per Vanessa Gravina, lutto improvviso scuote il mondo della tv

Quando una persona a te cara viene a mancare è sempre una bruttissima notizia. Ricevere improvvisamente la notizia di un terribile lutto fa sempre male, specialmente quando parliamo di persone con il quale abbiamo condiviso bei momenti, notizie importanti della nostra vita. Cosi è anche nel mondo dello spettacolo, sotto shock per ciò che è accaduto nelle ultime ore.

Diverse persone hanno espresso il proprio dolore per la morte del noto attore Pietro Antonio Genuardi, venuto a mancare negli ultimi giorni all’età di 62 anni. Una notizia che ha colpito molto il mondo dello spettacolo, Pietro era molto noto per le sue apparizioni, specialmente in tv dove per anni lo abbiamo seguito sia durante la nota fiction Centovetrine che in quella più recente relativa al Il Paradiso delle Signore.

Una notizia che ha colpito sia i più giovani che le persone più anziane che ricordavano il suo beffardo sorriso durante le apparizioni televisive. L’uomo aveva dovuto abbandonare i suoi progetti da qualche tempo a causa della Chemio ma purtroppo non ce l’ha fatta e in queste ore in molti stanno dando un ultimo saluto al caro amico il cui funerale si terrà nella Chiesa degli artisti martedi 18 Marzo. Tra i personaggi che hanno salutato l’uomo c’è anche la collega ed amica Vanessa Gravina, ancora sconvolta per il lutto.

Vanessa Gravina e il post di cordoglio per il lutto

Vanessa Gravina e Pietro Genuardi avevano lavorato insieme nel cast di Centovetrine e non solo, recentemente anche nel Paradiso delle Signore e avevano stretto fin da subito un grande legame. La notizia della morte dell’uomo ha toccato profondamente la donna che ha pubblicato un post toccante su Instagram dove ha scritto il seguente messaggio:

“Amico Caro, amico e collega speciale… Da oggi senza di te non sarà più lo stesso”. La donna ha poi proseguito elogiando l’attore scomparso: “Beffa cattiva e amara del destino… Non intacca il ricordo tuo, sempre ironico, folle e incosciente oltre che un talentuoso collega. Amico, ti porto con me e con chi continuerà a volerti sempre bene. Ciao Pietro!”

Un bellissimo messaggio accompagnata da qualche Instagram Stories con i due protagonisti e una perdita che ha toccato profondamente Vanessa, attualmente impegnata a lavoro. Da lei fino alla collega Anna Safroncik, in tanti hanno espresso il proprio dolore per la notizia della morte di Pietro Genuardi.