Annuncio Djokovic, nuovo terremoto nel mondo del tennis: cosa succede

In questo momento il circuito Atp continua a essere protagonista e questa settimana si disputa il Masters 1000 di Miami. Carlos Alcaraz e Alexander Zverev sono i grandi favoriti ma anche il campione serbo Novak Djokovic proverà a fare risultato, approfittando dell’assenza per squalifica del tennista azzurro Jannik Sinner.

Novak Djokovic sta vivendo un 2025 piuttosto difficile, viene da diverse sconfitte e alcune contro atleti di livello piuttosto inferiore, il serbo non sembra essere più all’altezza ed ora addirittura c’è chi parla di un possibile ritiro a fine stagione. Nelle ultime ore però non si discute di questo ma di una vicenda che c’entra solo indirettamente con la questione tennis.

Novak Djokovic gestisce insieme al tennista canadese Vasek Pospisil la PTPA, un organizzazione che si occupa dei diritti dei tennisti ed aiuta ad affrontare le difficoltà. Negli ultimi giorni la PTPA ha ufficialmente indetto un comunicato contro l’Atp e per alcuni c’è anche Nole dietro, sebbene nel comunicato lui non venga citato. Si parla di Pospisil, Kyrgios ed altri tennisti ma quel che è certo è che il mondo del tennis vive un momento particolare. Nella conferenza stampa di Miami Novak Djokovic ha iniziato una nuova polemica.

Novak Djokovic lo ha fatto ancora, polemica totale con l’Atp

Djokovic è tra i tennisti più ricchi, parliamo di un campione che ha vinto ben 24 titoli del Grande Slam ed ha raggiunto ben oltre le 400 settimane in vetta al ranking Atp. Il tennista balcanico esordirà tra poche ore e in molti attendono una reazione dopo le difficoltà, poi Djokovic ha parlato in conferenza stampa ed ha trattato di tanti temi interessanti, tornando ad una polemica chiara:

“Il tennis è il terzo sport più popolare al mondo ma è solo nono in termini di distribuzione di montepremi agli atleti. Questo deve cambiare”, e ancora una volta Djokovic ha fatto il punto su questa situazione. Negli anni il tennista ha più volte difeso i diritti non solo dei migliori ma anche chi non riesce a vivere di tennis, gli atleti che hanno difficoltà in questo mondo.

Novak Djokovic ha poi proseguito: “Se più atleti potranno vivere di tennis, ci ritroveremo con più giocatori e potremo dar loro un futuro. Ho sempre lottato per una migliore rappresentanza dei giocatori a livello globale”. Infine il tennista serbo ha parlato della causa intrapresa dalla PTPA ed ha parlato cosi:

“Alcune parole a mio avviso sono piuttosto forti ed eccessive ma immagino che il team sappia cosa sta facendo e quale terminologia usare per provocare una reazione adeguata”.