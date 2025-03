WhatsApp, come convertire gli interminabili audio che ricevi in testo: bastano pochi secondi

L’avvento del telefono ha portato tanti cambiamenti agli esseri umani e con il passare dei decenni abbiamo sicuramente subito lo sviluppo della tecnologia. I telefoni inizialmente erano usati solo per chiamare, poi le cose sono cambiate, è arrivato Internet e abbiamo fatto i conti con lo sviluppo della tecnologia e l’avvento anche di WhatsApp, uno strumento unico.

WhatsApp è uno strumento presente costantemente nella vita di tutti noi e che ci serve per restare a contatto con dinamiche familiari, dinamiche di lavoro e tanto altro e magari restare a contatto con persone che altrimenti non troveresti mai disponibili. Nelle ultime ore è arrivato inoltre un importante aggiornamento per WhatsApp, era nell’aria da tempo e ora finalmente è ufficiale.

Dopo una lunga attesa è possibile finalmente avere la trascrizione dei vocali su Whatsapp, sei in macchina e non puoi ascoltare un lungo audio oppure semplicemente ti stufi di ascoltare un audio di 3 o 4 minuti e questa è una soluzione alternativa molto interessante. La nuova funzione trascrizione audio permette di convertire un audio di minuti in un testo in pochi secondi e puoi leggere subito tutto ciò che l’amico o il collega di lavoro ci dice. Era nell’aria ma ora finalmente è ufficiale.

WhatsApp, arriva la trascrizione degli audio: ecco la soluzione a tutti i tuoi problemi

Questa novità era stata annunciata lo scorso 21 Novembre ma ora è finalmente ufficiale. Su Whatsapp per Iphone è già disponibile per il popolo italiano mentre sarà disponibile su Android nelle prossime settimane. Questo test andava avanti da tempo e finalmente è possibile n atto. E’ stato chiarito che probabilmente ci saranno dei piccoli errori di trascrizione nel passaggio da audio e testo ma è prevedibile visto i vari dialetti e gli errori che arrivano nella pronuncia audio.

Ma in fondo oltre ad un aspetto utile c’è anche quello comico con messaggi che possono diventare irridenti e simpatici. Oltre a questo c’è da sottolineare anche la privacy con il messaggio che resterà a disposizione solo dell’utente e di nessuno più. Per attivare la trascrizione basta aggiornare l’ultima versione di Whatsapp e seguire il seguente percorso che va come Impostazioni – Chat – Trascrizione dei messaggi vocali, che ti permetterà poi di scegliere la lingua in cui vorrai ascoltare queste parole.

Al momento le lingue in questione sono italiano, inglese, spagnolo, francese e giapponese. Su Android non è ancora disponibile l’italiano ma potrebbe arrivare nelle prossime settimane.