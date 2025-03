Multe autovelox, arriva lo stop definitivo: il decreto del Ministero

Sono ormai settimane che va avanti la querelle relativa all’autovelox, uno strumento utilizzato dai Comuni e in generale dal Codice della Strada per sanzionare chi esagera con la velocità e che invece rischia di ritorcersi contro. Una situazione particolare e nessuno si aspetta si arrivasse a ciò ma ormai urge trovare una soluzione il prima possibile.

Negli ultimi mesi abbiamo assistito a diversi casi di ricorso da parte di persone che chiedevano l’annullamento della multa. Ogni anno milioni di persone subiscono multe a causa dell’autovelox, chi perchè effettivamente volano andando in maniera molto veloce nella propria auto e chi invece viene ‘fregato’ per pochi km, persone che ricevono una multa per esser andati 1 km più veloce rispetto alla norma.

Negli anni sono arrivati vari ricorsi, i Comuni hanno dovuto annullare per vari motivi multe legate all’Autovelox ma d’ora in poi non sarà più cosi. Il Governo ha comunicato che dalla prossima estate tutti i dispositivi autovelox approvati dal 13 Giugno 2017 saranno omologati in maniera automatica.

Questo comunicato arriva dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha comunicato la propria decisione e inviato un Decreto a Bruxelles dove si annunciano tutte queste novità.

Svolta Autovelox, ora sarà impossibile fare ricorso

E’ stato quindi deciso che dovranno essere in circolazione solo gli autovelox approvati dal Giugno 2017 e non quelli prima. Nell’eventualità il Comune dimentichi o ometta questo particolare dettaglio fioccheranno i ricorsi e a quel punto saranno guai seri. Ma non sarà probabilmente cosi, assolutamente.

Il presidente dell’Associazione Amici e sostenitori della Polizia stradale Giordano Biserni ha rilasciato interessanti dichiarazioni ai microfoni di Ansa e ha chiarito: “Finalmente si farà chiarezza e finiranno i ricorsi sistematici che hanno criminalizzato i misuratori di velocità e che permettevano di annullare le sanzioni per le velocità oltre i limiti”.

Ora non si potrò più ‘barare’ e il presidente ha poi proseguito: “Avevamo chiesto con forza che si approvasse velocemente questo importante Decreto. In troppi incidenti la velocità è stata causa di morti e feriti, auspichiamo che torni la pace tra gli automobilisti e chi controlla il rispetto delle regole”. Un messaggio chiaro e volto alla prevenzione e alla salute degli automobilisti.

Anche l’Asaps ha concordato con le parole di Biserni ed ha confermato che questa è la direzione giusta per tutti, ma che serve per evitare nuovi gravi ricorsi da parte della gente.