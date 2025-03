Valentino Rossi, si avvicina la resa definitiva: tutta colpa di Marquez

Quando parliamo di Valentino Rossi trattiamo senza dubbio di una vera e propria leggenda dei motori, un campione che ha emozionato e che per anni ci ha dato brividi e tanto di cui parlare, quasi sempre in maniera positiva. Che sia alla Honda o alla Yamaha ‘Vale46’ ha lottato negli anni con grandi campioni: da Gibernau a Max Biaggi fino a Marc Marquez, forse il suo peggior nemico, oltre che rivale di campo.

La rivalità tra Valentino Rossi e Marc Marquez è cominciata ad inizio carriera dello spagnolo, quando vedevano in lui proprio l’erede di Rossi. La sfida si è concretizzata in una serie di grosse battaglie, alcune vinte da Rossi e alcune da Marc ma in tanti ricordano il ‘terribile’ – dal punto di vista sportivo – Mondiale 2015 che fini’ nel peggiore dei modi e non piacque a molti.

Secondo molti Marquez fece una sorta di ‘biscotto’ per favorire Lorenzo a discapito proprio di Rossi e sebbene non ci sono prove ufficiali di questa cosa il clan del campione di Tavullia ha sempre pensato questa cosa e da allora i rapporti sono diventati ai minimi termini. Anche dopo il ritiro di Valentino si parla molto di questa situazione e se ne parla soprattutto ora che i due sono in condizione molto ravvicinata.

Rossi vs Marquez, arriva la sentenza di ‘Uccio’

Il Mondiale 2025 è iniziato con un Marquez scatenato, due vittorie di gare, due pole e due Sprint e un netto vantaggio sugli avversari, a partire dal fratello Alex Marquez e dal compagno di squadra Pecco Bagnaia. Con la vittoria del titolo Marquez potrebbe agguantare in classifica Rossi a quota 9 titoli ma non è l’unico risultato che lo spagnolo ha messo nel mirino e potrebbe esserci un clamoroso ribaltone.

L’eterno amico di Rossi, Alessio Salucci, meglio conosciuto come ‘Uccio’ ha parlato ai microfoni di As e ha ricordato un record di Valentino (e non solo) che Marquez potrebbe nei prossimi anni superare. Attualmente Agostini è il pilota con più vittorie nella storia delle moto con 122 e Rossi insegue a quota 115. Dietro c’è Marquez a quota 90 e lo spagnolo ha preferito la competitività della Ducati ai soldi della Honda, una scelta che ora – dopo un anno di precariato – sembra pagare. Uccio ha commentato cosi:

“Bravo a lui, ora il suo obiettivo sono le 115 vittorie di Vale e sia lui che il suo team sono molto bravi. Certo non voglio che arrivi al record di vittorie di Vale, ma credo ci riuscirà”. Le parole con cui chiude il noto personaggio del mondo della MotoGp.