Netflix, addio per sempre: ancora pochi giorni e non potrai più vederlo

Sono ormai anni che la piattaforma Netflix ha avuto un ruolo imponente nella società attuale, riuscendo a irrompere e trasmettendo una serie infinita di film e serie tv. Costantemente e possiamo dire ogni tot di mesi e anni Netflix propone nuovi prodotti mentre altri ‘scadono’ o comunque terminano all’interno del circuito.

Un prodotto che fattura milioni di euro e Netflix cattura l’interesse sia di più giovani che di persone più avanti con l’età, pubblicando film e serie totalmente nuovi o riproponendo trasmissioni cult del settore, magari prodotti che non vedevamo davvero da anni. Nelle ultime ore sono arrivate interessanti novità che riguardano totalmente il mondo di Netflix e non solo.

Ci sono alcuni programmi, film o serie tv che siano, sono destinati a sparire sia per questioni di sponsor e determinati legami sia per questioni relative invece semplicemente all’interesse generale. Nelle ultime ore Netflix ha annunciato che alcuni titoli verranno eliminati dal palinsesto e spariranno per sempre. Ovviamente verranno sostituiti, ma fate attenzione. Parliamo di titoli famosi e correte a vederli su Netflix perchè potrebbe essere davvero l’ultima volta. Andiamo a vedere quali sono.

Addio Netflix, ora è ufficiale: fan sconvolti alla notizia

Attraverso una nota ufficiale l’ente ha pubblicato il calendario con le prossime imminenti cancellazioni. Ci sono film e serie tv, anche brevi video e tanto altro. Si partirà direttamente dal 25 Marzo 2025 e quindi oggi sarà l’ultimo giorno per film di una serie storica come Star Trek. Il film originale sparirà dal palinsesto e non sarà l’unico in quanto spariranno anche Into Darkness – Star Trek Film e Star Trek Beyond, una serie molto apprezzata dai fan.

Il 29 Marzo invece spariranno le serie tv Preacher e S.W.A.T, due serie tv di azione molto apprezzate negli anni. Nella stessa data sparirà il film Kill Bill Vol.1 e Vol.2, storico film che vede protagonista la bella e rovente Uma Thurman. Con loro anche il film Il Miracolo di Sharon e Un Ponte per Terabithia.

A fine mese sarà il turno di film che hanno fatto la storia del cinema come Salvate il soldato Ryan, Se Mi lasci ti Cancello e film come John Wick 3, Halloween e Dracula oltre al film La Mummia. Si tratta di film storici che per un motivo o un altro Netflix ha messo da parte. Ci sarà anche qualche eliminazione ad inizio Aprile, ma sicuramente arriveranno nuovi programmi e i fan non vedono l’ora di conoscere i nuovi arrivi.