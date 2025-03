Pogba torna bianconero, contratto di un solo anno: tutti i dettagli

Il centrocampista francese Paul Pogba è stato uno dei giocatori più importanti dell’ultimo ventennio e per anni abbiamo assistito al suo talento. Il calciatore è esploso in maglia bianconera tra le fila della prima Juventus di Conte dove ha raggiunto grandissimi risultati ed è diventato un giocatore di livello mondiale.

Eppure la carriera di Pogba poteva essere molto superiore, poteva avere sicuramente risultati più alti e poteva fare la storia del calcio. Invece delle scelte sbagliate hanno cambiato tutto e di fatto condizionato la sua carriera con il giocatore francese che si trova ormai nella fase finale della sua carriera, e parliamo comunque di un giocatore – seppur con grandi introiti economici – di poco più di 30 anni.

L’avventura al Manchester United è stata nefasta tra infortuni e un rendimento non all’altezza, poi al ritorno alla Juventus e le cose sono andate anche peggio con una squalifica per doping che ha bloccato tutte le sue aspettative. Pogba, nella sua seconda esperienza bianconera, ha giocato pochissimo ed alla fine le parti hanno trovato un accordo per una rescissione consensuale. L’avventura ‘del polpo Paul’ ora potrebbe ripartire e il giocatore sembrerebbe pronto per una nuova avventura con un club bianconero.

Sorpresa Pogba, riparte da loro: nuova avventura inedita

Negli ultimi mesi ci sono stati diversi rumors riguardo il rientro in campo di Pogba ed ora il calciatore sembrerebbe pronto ad accettare una nuova incredibile offerta. Secondo alcune indiscrezioni il giocatore sarebbe finito nel mirino dell’Angers, club con maglia bianconera presente in Ligue1 ed impegnato nella lotta salvezza.

Il club francese è attualmente quattordicesimo in Ligue1 e il calciatore firmerebbe un contratto di 1 anno con il club transalpino, un contratto legato ovviamente anche alla salvezza e che sarebbe conveniente per entrambe le squadre. Da un lato Pogba potrebbe tornare a giocare con regolarità, non avendo cosi problemi con panchine o altro. Diversa invece la situazione per il club: l’Angers è in lotta salvezza e un giocatore come Pogba potrebbe garantire la qualità necessaria per salire di livello.

Oltre a questo ovviamente non è da non considerare l’aspetto legato alle pubblicità e Pogba potrebbe sicuramente portare nuovi sponsor. Occhio quindi a questo aspetto e Pogba sembrerebbe molto vicino al ritorno in campo. Si era parlato anche di Mls e Saudi Pro League ma il giocatore vorrebbe giocare ancora a livello europeo ed è pronto a ripartire dalla sua Francia.