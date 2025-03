Cristiano Ronaldo e la Juve di nuovo insieme al Mondiale per Club: tutti d’accordo!

Per alcuni Cristiano Ronaldo è il miglior giocatore di sempre, per altri invece il migliore Lionel Messi e il dibattito durerà negli anni. D’altronde anche chi è più avanti con l’età la pensa diversamente e invece tira in ballo altre leggende dello sport come Diego Armando Maradona, Di Stefano e Pelè.

Ma una cosa è però certa, Cristiano Ronaldo è sicuramente il calciatore più competitivo della storia e vuole fare di tutto per restare nella storia. Anche per questo Ronaldo è in Arabia dove – complice un campionato sulla carta meno competitivo di quelli europei – è più semplice per lui segnare e avvicinare cosi il record dei 1000 gol tra i professionisti. Numeri che in fondo non sono cosi lontani.

CR7 è infatti ben oltre i 900 gol e cerca ogni competizione per realizzare nuovi record. Anche per questo nelle ultime settimane sono nati nuovi clamorosi rumors riguardo il futuro ed il giocatore potrebbe cosi salutare, è davvero possibile. Cristiano Ronaldo ci crede davvero e uno dei suoi ultimi sogni è prendere parte al Mondiale per club, nuova competizione che segue molto le orme del Mondiale delle Nazionali di calcio.

Mondiale per club, Cristiano Ronaldo è pronto al ritorno ‘a casa’: le ultime

Negli ultimi giorni Cristiano Ronaldo è stato accostato a diversi club europei e tra le altre cose in Spagna si è parlato di un interessamento di Real Madrid e Inter che avrebbero pensato al fenomeno portoghese solo per il Mondiale per club, un contratto di un mese per il giocatore.

Attraverso il canale Telegram di Calciomercato.it la redazione ha chiesto ai tifosi italiani dove vedrebbero meglio Cristiano Ronaldo, se con la maglia dell’Inter o con quella della Juventus. E i tifosi non hanno avuto dubbi nel votare il possibile rientro di Ronaldo in maglia bianconera, quello che sarebbe un clamoroso ritorno. Secondo i tifosi Cristiano sarebbe più utile all’attuale formazione di Tudor rispetto a quella di Inzaghi, attuale capolista della serie A.

In questa stagione Ronaldo ha collezionato 28 reti in 33 partite anche se il suo Al Nassr, guidato tra l’altro da Stefano Pioli, è lontano dalla lotta al titolo. Il portoghese potrebbe utilizzare il Mondiale per club per realizzare ancora gol in competizioni ufficiali e magari portare a casa una delle poche competizioni che – logicamente – non ha mai vinto. E chissà che i tifosi italiani non possano vedere Ronaldo ancora una volta con la maglia di uno dei propri club, che sia Inter o magari Juventus.