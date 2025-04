Mazzata terrificante per Bagnaia, questa fa davvero male: cos’è successo

Il campione di MotoGp Pecco Bagnaia ha raggiunto grandi risultati in queste annate ed è diventato il punto di riferimento del motociclismo italiano dopo il tremendo addio (per gli appassionati) di Valentino Rossi. Bagnaia è riuscito negli anni a crescere e ritagliarsi assolutamente un ruolo da protagonista nel paddock.

Tre titoli Mondiali e due vinti nel 2022 e nel 2023 in MotoGp ma tra i tifosi azzurri c’è grande rimpianto per ciò che è accaduto la scorsa stagione. Bagnaia ha vinto il maggior numero di gare rispetto al suo rivale Jorge Martin ma alla fine è stato il campione spagnolo a ottenere la vittoria, un campione che ora è ai box per un infortunio e che ancora deve debuttare in questa ormai sfortunata annata.

Tanti rimpianti quindi per Bagnaia che ora si gioca la vittoria di questo Mondiale contro i fratelli Marquez, partiti entrambi alla grande. Pecco ha vinto l’ultimo Gran Premio sfruttando i problemi e la caduta di Marc Marquez ma è consapevole che servirà di più per battere il compagno di squadra, primo in tutte le altre gare, tra Sprint e Gran Premio. Bagnaia è tornato nelle ultime ore a parlare della scorsa stagione e le sue parole hanno fatto molto rumore.

Pecco Bagnaia e la rivelazione su Martin

Il campione italiano Pecco Bagnaia ha pubblicato una serie di documentari sul suo canale Youtube in cui racconta alcune esperienze della sua stagione e in particolare nel primo episodio ricorda ciò che è successo lo scorso anno dove ha mancato un titolo che per tanti era ‘scontato’. Bagnaia si è confessato ed ha spiegato:

“La scorsa stagione è ancora li e penso che mi ci vorranno anni per digerirla” con il motociclista che è apparso scosso dalla situazione dolorosa che lo ha caratterizzato. E ancora il fenomeno italiano ha proseguito: “Quello che ho cercato di fare durante l’inverno è analizzare i motivi per cui non sono riuscito a vincere il titolo nonostante fossi quello che aveva vinto più gare, non ho portato a casa il titolo ed è stato difficile da accettare”, chiarisce il pilota.

Bagnaia ha infatti vinto 11 Gare e 7 Sprint nella scorsa stagione mentre Martin ha vinto solo 3 gare e 7 sprint su 20 ed il motivo è chiaro. Più volte l’azzurro ha commesso errori che hanno generato cadute e problemi e Martin ha vinto il titolo grazie a migliori posizionamenti.