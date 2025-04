Leroy Merlin, l’ultima decisione allarma i clienti: hanno chiuso!

Leroy Merlin è un noto marchio francese nato nel 1923 e che da poco quindi ha realizzato il suo centenario. Parliamo di un’azienda storica che ottiene ottimi risultati da sempre ma che negli ultimi tempi sta vivendo un periodo piuttosto difficile; l’ultimo aggiornamento non è dei migliori, ecco cosa sta succedendo.

Parliamo di un marchio storico per la vendita di materiale da giardinaggio e di bricolage e in generale spesso capita ad una persona di andare con la propria famiglia e passare la giornata per comprare qualcosa di utile. Un marchio abbastanza economico e per questo solitamente di grande successo ma negli ultimi tempi la situazione non è delle migliori.

L’Italia vive un periodo economico piuttosto difficile, l’economia non è dei migliori e ne risentono anche le aziende presenti nel nostro paese, che siano italiane o non. Una situazione complicata e si vuole trovare una soluzione ma non è semplice: la notizia della nascita di un nuovo punto vendita aveva rassicurato ma invece la realtà è ben diversa ed ora – dopo settimane di attesa – sta uscendo la verità.

Leroy Merlin, arriva la decisione ufficiale: la mazzata è netta

Leroy Merlin ha comunicato ufficialmente l’apertura di un nuovo negozio ad Arese, un negozio gigante di oltre 7500 metri quadri e con un’area esterna da oltre 3 mila metri quadri. Il nuovo centro sarà inserito accanto al centro commerciale Il Centro, molto conosciuto in Lombardia. La verità però è invece ben diversa.

Cosi come nascerà un nuovo centro va sottolineato che Leroy Merlin ha comunicato la chiusura di tre punti vendita intorno a Milano. In primo luogo il nuovo Leroy Merlin sostituirà quello di Baranzate e oltre a quello è stato comunicato che verranno chiusi i punti vendita di Assago e Agrate, previste rispettivamente per i mesi di Settembre e del Dicembre 2025. Inoltre sono stati ammodernati i punti vendita di Rozzano e Carugate che forse avranno delle riduzioni.

L’azienda ha rilasciato un comunicato per tranquillizzare le cose: “Nel pieno dei livelli occupazionali garantiti dagli attuali contratti di lavoro Leroy Merlin tutela la continuità lavorativa dei propri collaboratori, valorizzandone le competenze professionali” e insomma in questo modo Leroy Merlin ha rassicurato tutti confermando che non ci saranno licenziamenti in Lombardia e che l’obiettivo è continuare di sto passo, magari spostando i dipendenti licenziati in altre aziende.