Pogacar lascia i tifosi senza parole, incidente in diretta: la ricostruzione

Per molti è il nuovo Eddie Merckx e le sue vittorie stanno riscrivendo la storia di questo sport. Tadej Pogacar è un vero e proprio spettacolo per gli appassionati di ciclismo e parliamo di un’atleta incredibile che fa la differenza in ogni ambito. Che si tratti di corse a tappe o corsa di un giorno Pogacar non vede l’ora di attaccare e quasi sempre riesce a scardinare le certezze avversarie.

L’ultimo esempio è arrivato al Giro delle Fiandre, torneo che si è disputato domenica scorsa e che ha visto Pogacar distruggere tutti gli avversari e lasciarli davvero a bocca aperta. Fino agli anni passati il ciclista sloveno vinceva le grandi corse a tappe mentre ora Tadej vince anche le corse di un giorno dove riesce a competere anche contro grandi rivali specialisti del settore.

Pogacar è stato straordinario nell’abbattere fenomeni come Manna e specialmente come lo specialista Vanderpoel e parliamo di un profilo spettacolare. Il noto ciclista però è stato protagonista suo malgrado di una sorprendente gaffe che gli è costata tanti fischi. Non è avvenuto durante una corsa ma in un campo da tennis, in una vicenda al limite del grottesco. Il tutto è accaduto nel Masters 1000 di Montecarlo.

Tadej Pogacar a Montecarlo, il gesto nel Masters 1000 fa discutere

In Belgio al Giro delle Fiandre ha avuto tanti applausi mentre a Monaco ha ricevuto solo tanti fischi. Pogacar ha preso parte indirettamente al torneo che – privo di Jannik Sinner – sta andando in scena in queste ore. Nel mondo del tennis c’è la regola che non bisogna muoversi e fare particolari rumori durante gli scambi altrimenti rischi di infastidire e recare danno ai tennisti. Pogacar è andato a vedere alla sfida del tennista azzurro Lorenzo Musetti.

Il cinese Bu sta per servire contro Musetti e mentre sta per servire il gioco si ferma e il pubblico rumoreggia. Nasce tutto da Pogacar che infrangendo le regole decide di entrare e muoversi per andarsi a sedere e l’arbitro cosi è costretto a fermare tutto e richiamare il noto ciclista, che in tenuta da sportivo, non ha rispettato le regole. Il Giudice di sedia ha cosi poi rimproverato il noto campione affermando:

“Prendete posto per favore, sedetevi sulle prime sedie disponibili. Stiamo aspettando voi per giocare”, avvisa l’arbitro senza ovviamente fare nomi. Il riferimento al ciclista è chiaro visto poi i vari avvisi social.