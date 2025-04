Roma, domenica 13 aprile strade chiuse e bus deviati: il motivo

E' uno degli eventi più attesi degli ultimi mesi e la città di Roma è in subbuglio. Sarà difficile gestire tutto, occhio ad un vero e proprio caos.

Oltre a essere la capitale italiana Roma è spesso il centro di attività culturali, artistiche e sportive del nostro paese. Ogni anno il sindaco e tutta la giunta comunale lavorano per finanziare nuove opportunità nel paese e ci sono tante possibilità. Nelle ultime ore è arrivata la conferma circa la popolarità raggiunta da una determinata manifestazione.

E’ previsto il caos a Roma e domenica 13 Aprile ci sarà davvero grande confusione. In primo luogo sappiamo che domenica andrà in scena il derby della Capitale, l’attesa sfida tra Lazio e Roma ed una gara che oltre al primato cittadino dirà molto anche nella lotta europea con i giallorossi che sognano di superare i rivali ed avere una grande chance in chiave Champions League. Sarà dura ma la squadra di Ranieri ci crede.

Il derby però non è l’unico grande evento di giornata visto che è ormai un evento ufficiale. Nella giornata di domenica andrà in scena la Roma Appia Run 2025, corsa podistica che vede protagonisti ben 8 mila atleti e una manifestazione di grande livello che ormai da qualche tempo rappresenta una corsa fissa e appassionata per tutti i runners del nostro paese. Ora è ufficiale che c’è il tutto esaurito e la città è pronta ad accendersi con passione ed entusiasmo.

Roma nel caos, ecco che cos’è la Roma Appia Run 2025

L’Appia Run 2025 prevede la partenza dalle Terme di Caracalla e arriva allo Stadio Nando Martellini. Questa corsa che si terrà a Roma è molto originale in quanto parliamo dell’unica gara che si disputa su cinque pavimentazioni differenti e parliamo di basolato romano, sampietrine, asfalto, sterrato e pista. Ci vuole quindi grande esperienza per affrontare questa gara ma sarà un’annata particolare.

Visto che siamo nell’anno del Giubileo quest’edizione vedrà un passaggio per le Catacombe di San Callisto, un ulteriore passo di fascino e spiritualità per la gara. Le gare dei runners si divideranno in tre fasce, si partirà dalla corsa mini di 5 km fino alla media di 9.9 km ed infine la corsa da 16.7 km e c’è grande curiosità riguardo la sfida.

C’è praticamente il tutto esaurito e c’è grande attesa per questa corsa ma ci si può ancora iscrivere alla gara Fulmine dell’Appia, una corsa dedicata ai più piccoli e che per quest’anno ha l’obiettivo di raggiungere almeno i 1200 partecipanti. Sono diversi enti che organizzano quest’evento insieme all’ACSI ed è una corsa in costante crescita.