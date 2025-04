4 oggetti da mettere subito in bagno e che fanno tendenza in questo 2025: diventerà subito chic

Basterà mettere questi 4 oggetti nel bagno e diventerà subiti di tendenza: in poche mosse e senza spendere un capitale, cambierà subito look.

Il bagno è uno degli ambienti più vissuti della casa, dove non solo ci andremo a dedicare alla nostra igiene personale, ma spesso sarà anche il posto perfetto dove concedersi qualche piccolo minuto di relax senza essere disturbati. Tuttavia, nonostante sia così fondamentale, spesso non gli viene data la giusta importanza e il suo ‘look’ sarà spesso trascurato rispetto agli altri ambienti di casa.

Ovviamente, anche l’arredo del bagno segue una tendenza ben precisa e di base deve integrarsi alla perfezione con lo stile scelto per il resto della casa. Ecco perché ogni cosa al suo interno deve essere ben studiato e non messo lì a caso. Inoltre, dovranno essere aggiunti elementi che rendano il bagno pratico e funzionale e non solo per una pura questione estetica.

4 oggetti da aggiungere nel bagno per renderlo alla moda, pratico e funzionale

Come capita per il resto della casa, anche l’arredo bagno è soggetto a quella che è la moda del momento e per tale motivo, tutto al suo interno dovrà essere studiato nei minimi dettagli. Ebbene, per renderlo davvero di tendenza, soprattutto in questo 2025, sono 4 gli oggetti da mettere subito all’interno del bagno. In questo modo non solo cambierà aspetto, ma sarà ancora più pratico e funzionale.

Ma arrivando al nocciolo della questione, quali sono questi 4 oggetti da mettere subito nel bagno? Scopriamoli nel dettaglio:

Specchi: si potrà optare per grandi specchi rotondi o con forme organiche (asimmetriche), oppure per cornici in ottone, nero opaco o legno chiaro; Piante: questo elemento non solo porta un tocco di colore nel bagno, ma è anche in grado di assorbire l’umidità. Quelle fra cui poter scegliere sono Pothos, felci, sansevieria o spatifillo (perfette per ambienti umidi), oppure piccoli vasi con piantine da mettere sulle mensole o appese al soffitto; Accessori coordinati: dispenser, porta spazzolini e porta sapone in materiali eleganti, come il marmo, vetro colorato, metallo opaco. E i tappetini non possono di certo mancare, meglio con texture interessanti come il cotone intrecciato, e l’effetto boho; Illuminazione di design: la giusta luce nel bagno permetterà di cambiare immediatamente aspetto. Quindi sarebbe opportuno puntare su applique minimal o vintage ai lati dello specchio oppure su luci LED calde sotto gli scaffali o attorno allo specchio.

Basterà l’aggiunta di questi piccoli accessori e anche il bagno più piccolo diverrà subito un ambiente alla moda, accogliente, pratico e funzionale.