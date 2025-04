Fiat Panda, con meno di 3 euro al giorno è tua: offerta mai vista prima

Il mercato e le vendite delle auto è un settore che vive di alti e bassi e specialmente in questo periodo storico non è facile affrontare spese come l’acquisto di un auto. Sappiamo che oltre alla vettura il conducente deve fare i conti con i costi relativi all’assicurazione, al bollo auto e la carta di circolazione e quindi il prodotto diventa molto costoso. Ogni mese andiamo incontro a diverse offerte ed una delle più interessanti è senza dubbio quella della Fiat Panda.

Il marchio Fiat è storico sul panorama italiano e milioni di cittadini tendono a prendere questa vettura sia per sinonimo di garanzia per camminare su strada sia per costi non eccessivi. Con l’inflazione e la crisi economica che stiamo affrontando anche chi produce vetture deve venire incontro ai cittadini e le difficoltà sono all’ordine del giorno.

Dal mese di Marzo arrivano fortunatamente buone notizie, sono state infatti vendute 172.223 auto in Italia con un incremento del 6.2 % rispetto a Marzo 2024. Un dato importante e l’auto più venduta è – manco a dirlo – la Fiat Panda con oltre 12 mila vendite e nettamente avanti rispetto alla Dacia Sandero, seconda in questa classifica con 5176 unità vendute. C’è da sottolineare però che la Fiat Panda è pronta ad una nuova incredibile offerta, i numeri parlano chiaro.

Nuova offerta Fiat Panda, le cifre sono incredibili

Il record di vendite di Fiat Panda è riferito al precedente modello ma negli ultimi giorni ha fatto molto rumore la nuova offerta dell’azienda del Gruppo Stellantis e il ‘vecchio modello’ è pronto ad essere affiancato dalla Grande Panda. Una vettura che ha un Design da Suv con forme più massicce e c’è da sottolineare il debutto di questa vettura Full Elettrico, oltre ovviamente a quelle a benzina e all’ibrida.

La Fiat Grande Panda Hybrid è in offerta fino al 15 Aprile 2025 e troverete tutti i dettagli nella sezione ‘Acquista e Noleggia’. Non è da escludere che la promozione venga temporaneamente prolungata. La vettura è in vendita ad un prezzo di 18.900 euro che scende a 16950 euro grazie ad uno sconto di quasi 2000 euro diviso in 1000 euro di rottamazione e 950 euro se si accetta il finanziamento di Stellantis.

Potrete acquistare questa vettura con un anticipo di 5585 euro, poi si farà un finanziamento da 35 rate mensili a 79 euro e quindi di fatto potrete spendere poco più di 2 euro al giorno. Dopo la rateizzazione la Fiat Panda può essere acquistata con una Maxi rata finale da 11502 euro e l’importo complessivo – compreso di interessi da finanziamento – è di 14.297 euro. La Fiat Panda offre anche la possibilità di restituire la Grande Panda al termine di tre anni di finanziamento e a nessun costo aggiuntivo se l’auto non ha superato i 30 mila km.