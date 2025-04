Alcaraz scavalca Sinner in classifica, colpo di scena nel circuito Atp

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz vengono visti come i principali eredi dei Big Three, coloro destinati a prendere in mano la dinastia del tennis dopo l’addio di Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic con quest’ultimo che ancora deve ritirarsi ma che è ormai alle battute finali della sua straordinaria carriera. Per Jannik Sinner bisogna fare i conti con una piccola battuta d’arresto.

Il 2025 del fenomeno azzurro è cominciato con la vittoria degli Australian Open, torneo che Sinner ha conquistato per il secondo anno consecutivo e che ha letteralmente dominato. Purtroppo però è stato anche l’unico torneo disputato dal fenomeno di San Candido con l’altoatesino che è stato squalificato per 3 mesi, dopo il patteggiamento per il famigerato caso Clostebol.

Con Sinner fermo e gli altri in campo molti si aspettavano un crollo in classifica ma fortunatamente per lui i suoi rivali non hanno fatto molto bene e Jannik è nettamente primo nel ranking Atp. Se li’ hai comunque un ottimo vantaggio non si può dire purtroppo lo stesso per la Race dove Sinner è rimasto in vetta fino a questa settimana dove ha ricevuto l’agognato sorpasso. Con la finale nel Masters 1000 di Monte Carlo Alcaraz ha superato Sinner nella classifica Race, mettendolo cosi al secondo posto.

Jannik Sinner demolito, il sorpasso in classifica ora è ufficiale

Carlos Alcaraz ha giocato diversi tornei mentre Sinner ha solo i 2 mila punti in classifica della vittoria a Melbourne. L’azzurro tornerà in campo direttamente agli inizi di Maggio, pronto per tornare agli Internazionali d’Italia a Roma; prima però potrebbe scivolare piuttosto indietro nella classifica Race e non fermarsi solo al secondo posto. Alcaraz ha appena superato Sinner mentre dietro ci sono Zverev, Draper anche Novak Djokovic.

Tutti e tre hanno circa 500 punti o meno di distanza dal numero uno italiano e per questo Sinner rischia di perdere ulteriore terreno. Probabilmente il fenomeno azzurro non ci pensa neanche mentre il Ranking e la Race sono un pensiero costante dei tifosi del tennista italiano che non vedono l’ora di vederlo in campo.

Al sesto posto ad esempio c’è Alex De Minaur che ha 1485 punti e che pure potrebbe scavalcare Sinner in classifica. Subito dietro ci sono Mensik e Davidovich Fokina ma nel loro caso è più difficile raggiungere e scavalcare l’altoatesino. Insomma manca ancora molto al rientro in campo e Sinner rischia davvero di scivolare dietro in classifica, occhio alle possibili battute d’arresto.