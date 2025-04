Pogacar, decisione inattesa dopo la caduta alla Parigi-Roubaix: tremano i tifosi

Ogni sport ha determinati campioni in ogni epoca e ci sono alcuni destinati a entrare nella leggenda. Tra questi c’è il ciclista Tadej Pogacar, uno sportivo che sta letteralmente segnando un’epoca. Il ciclista sloveno vince su qualsiasi superficie e percorso e il pubblico impazzisce per il suo scatenarsi ogni qual volta che sale in bicicletta.

Pogacar ha già vinto diverse corse a tappe come Giro d’Italia e Tour de France ma quest’anno sta provando a cimentarsi anche in corse da un giorno e c’era grande curiosità per vedere all’opera il ciclista che ha ben figurato anche alla Parigi Roubaix. Pogacar è stato ancora una volta protagonista ed ha sfiorato poi la vittoria.

Tadej Pogacar ha lottato fino alla fine arrivando in coppia con Vanderpoel a pochi km dal termine, ma una caduta ed una foratura gli hanno chiuso le chance di vittoria con l’atleta che ha completato comunque la sua prima Parigi Roubaix terminata cosi al secondo posto. Pogacar ha parlato nel post gara rilasciando dichiarazioni molto interessanti, e ci sono tanti dubbi riguardo il suo futuro.

Futuro Pogacar, ora che succede? Le parole lasciano increduli

Nel post gara Tadej Pogacar ha parlato del suo futuro ed ha commentato cosi la sua esperienza nella Parigi Roubaix: “Una delle gare più dure che abbia mai fatto, la potenza era una delle più alte che abbia mai visto in vita mia” con il campione che ha poi parlato della sua caduta spiegando:

“Gli ultimi 20 km mi sono sembrati infiniti, è stata una delle corse più dure della mia vita, ho perso il ciclocomputer ai 40 km ma credo che i numeri in quel caso sarebbero risultati incredibili”. E inoltre l’atleta ha parlato della caduta: “Ho visto le moto avanti a me e sembravano ferme in curva dove sono arrivato a velocità troppo elevate. Ero troppo veloce per quella caduta” chiarendo cosi perchè è caduto ma Pogacar ha infine concluso parlando di una futura esperienza in questa corsa:

“E’ stata una gara molto bella, ma anche senza caduta non credo avrei avuto molte possibilità. Se tornerò di nuovo qui? Forse, vedremo”, la chiosa finale che tiene in ansia i tifosi del grande campione che ora penserà alle prossime corse e tornerà quest’anno come grande favorito al Tour de France.