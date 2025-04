Importante, prima di chiudere definitivamente i termosifoni ecco cosa devi fare: così eviti di correre rischi

È assolutamente importante fare questo passaggio prima di chiudere per quest'anno i termosifoni: solo così non corri alcun rischio.

Ci troviamo ormai in primavera inoltrata e, nonostante il mal tempo imperversi ancora su buona parte della nostra penisola, le temperature sono decisamente più miti rispetto a qualche settimana fa. In molte regioni i termosifoni sono stati già tutti spenti, altre invece si avviano a farlo a breve, soprattutto per chi ha un impianto autonomo, potrà sfruttarli ancora per un po’.

Ovviamente, così come capita per tantissime altre cose che abbiamo in casa e che devono essere messe via dopo le dovute accortezze, anche per quanto riguarda i termosifoni c’è un passaggio molto importante da fare prima di spegnerli definitivamente. Un compito che non può essere assolutamente trascurato se non si vogliono rovinare per sempre. Nulla di complicato, ma uno step fondamentale per garantire la loro sicurezza e anche la nostra.

Ecco cosa bisogna fare con i termosifoni prima di spegnerli

Se prima dell’accensione ufficiale i termosifoni sono stati testati e l’impianto è stato controllato, prima di spegnerli definitivamente fino al prossimo anno, non solo si dovrà fare lo stesso, ma si dovranno anche pulire con cura senza trascurare alcun elemento. Si tratta di un passaggio importantissimo per eliminare sporco, polvere e anche per debellare la presenza di eventuali germi e batteri.

La pulizia dei termosifoni è un elemento essenziale per garantire il loro corretto funzionamento. Un accumulo di sporco e di polvere, infatti, non solo impedisce la corretta propagazione del calore, ma alla lunga potrebbe danneggiare direttamente i radiatori, provocando danni anche piuttosto ingenti. Ecco perché gli esperti consigliano sempre di pulire i termosifoni sia periodicamente, che prima di spegnerli fino al prossimo anno. E visto che ora questo momento si avvicina, vediamo nel dettaglio come procedere:

Eliminare lo sporco superficiale e la polvere: il primo passaggio da fare è proprio quello di andare ad agire sullo sporco e sulla polvere. Con l’aiuto di un panno elettrostatico o anche con il metodo del nodo si andrà a cattura tutto ciò che si è accumulato nei vari elementi; Lavare i termosifoni: dopo aver tolto la polvere, il secondo step è quello di lavare con cura i termosifoni. Per farlo si potrà utilizzare una soluzione fatta con acqua e sapone di Marsiglia o anche acqua e sapone giallo, che eliminano lo sporco ma senza danneggiare i materiali. Dopo aver lavato tutto con cura, asciugare; Eliminare la ruggine: se sono presenti delle zone in cui è comparsa la ruggine, si potrà agire applicando un composto fatto con sale e succo di limone. Questo andrà ad agire sulla ruggine, rimuovendola senza fatica.

Una volta fatto tutto ciò, i termosifoni sono pronti per essere spenti del tutto e per riposare fino al prossimo anno quando torneranno di nuovo in funzione.