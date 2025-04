È finita tra Conte e il Napoli, c’è la conferma: choc in vista della volata scudetto

Il suo approdo a Napoli è stato da sempre acclamato come una vera e propria ancora di salvezza. E Antonio Conte nel suo primo anno in azzurro ha risposto senza dubbio presente. L’allenatore pugliese ha preso una squadra dal decimo posto della scorsa stagione e ora è in piena lotta e lo sarà fino alla fine per la vittoria dello scudetto. Sarà Napoli Inter fino alla fine ma ci sono anche dubbi su cosa accadrà dopo.

Se in casa Inter comunque vada c’è grande soddisfazione per un’annata che li vedrà impegnati fino alla fine su tutte e tre le competizioni in casa Napoli c’è rammarico per un girone di ritorno dove si poteva fare di più e nelle ultime settimane Antonio Conte ha mandato diverse frecciatine al club partenopeo, specialmente la società è stata critica per alcune mosse di mercato.

Il Napoli ha ceduto la sua stella Kvicha Kvaratskhelia a gennaio e praticamente non lo ha sostituito, prendendo numericamente in prestito Okafor dal Milan, un acquisto che non ha convinto sia Antonio Conte che i suoi tifosi. Insomma c’è grande rammarico in casa azzurra e Conte ha punzecchiato anche nel post gara di Monza Napoli la società, chiarendo che gli pare quasi che il Napoli non punti alla vittoria.

Addio Conte, l’annuncio social lascia di stucco

Anche nella conferenza stampa pre gara Conte aveva sottolineato che doveva ‘rimangiarsi’ alcune dichiarazioni come quella su Napoli non meta di passaggio e che alcune promesse non poteva mantenerle e subito si sono scatenati rumors di mercato. Dalla Juve fino al Milan, senza dimenticare anche la Roma, ipotesi però più complicata e Conte è molto ambito sul mercato, con la permanenza a Napoli che sembra al momento non semplice, e a fine anno bisogna chiarire i rapporti con la società.

Nel post partita in molti hanno commentato le parole di Conte e tra questi c’era anche il giornalista e figlio d’arte (è il figlio di Alba Parietti) Francesco Oppini che ha sentenziato in maniera netta sul futuro di Conte, chiarendo che il tecnico lascerà Napoli a fine stagione. Il suo tweet sui social è apparso piuttosto chiaro da questo punto di vista:

“A mio parere le parole di Conte e non solo al termine di Monza Napoli pongono la parola fine sul rapporto tra l’allenatore pugliese e Aurelio De Laurentiis” con Oppini che chiarisce di fatto che sembra piuttosto sicuro di questo addio.