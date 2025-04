Netflix, a breve verranno eliminati: l’addio sconvolge gli utenti

La piattaforma Netflix è una delle più seguite al mondo e ogni mese offre importanti novità ai propri utenti. Nuovi film e nuove serie tv, ma anche videogames e tante belle novità per un programma che Netflix offre agli utenti mediante una fruizione streaming che da qualche anno ha ormai successo e offrono interessanti novità.

Netflix offre il servizio per pochi euro al mese ed è attento a tutta la comunità che lo segue, i più adulti che non vedono l’ora di vedere serie ma anche i più piccoli per il quale l’emittente offre cartoni animati e tanto altro ma la nota catena distributiva streaming è attenta ai diritti di tutti i suoi utenti e nelle ultime ha dato un’importante novità.

Purtroppo milioni di persone al mondo hanno a che fare con disabilità e ce ne sono di tutti i tipi. Una delle più importanti riguarda la situazione relativa a persone cieche o sorde e l’ultima novità di Netflix riguarda proprio quest’ultima fascia. Stiamo parlando di una nuova caratteristica Netflix per venire incontro ai non udenti e agli ipoudenti, e sono arrivate importanti novità riguardo i sottotitoli di Netflix. Una modalità di sottotitoli più essenziale e senza questioni più particolari, andiamo a vedere quest’autentica svolta.

Svolta a Netflix, ecco le ultime novità

Da questi giorni arriva un’importante novità per Netflix. L’emittente privata ha confermato per quel che riguarda l’introduzione di sottotitoli in modalità essenziale, focalizzata solo sui messaggi e i dialoghi dei personaggi e senza caratteristiche come il nome degli oratori, o come la vibrazione sonora in ogni caso e tanto altro. Insomma Netflix ha deciso di eliminare gli elementi extra e puntare su elementi cardine per aiutare le persone che hanno questo tipo di disabilità.

Va chiarito che al momento questa funzionalità è valida solo sui nuovi contenuti originali Netflix e partirà direttamente con la quinta stagione della serie You, in onda in questi giorni. Netflix sta lavorando per migliorare il prodotto e l’obiettivo – come dichiarato dal portavoce di Netflix – è estendere questa opzione anche sui contenuti già presenti nella piattaforma e non originali secondo Netflix.

E’ stato appurato che in generale questa soluzione aiuta le persone con disabilità uditiva, lo testimonia un’analisi da parte del New York Times.