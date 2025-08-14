Allarme Sinner, l’annuncio mette in apprensione i tifosi

C'è preoccupazione attorno al numero uno al mondo Jannik Sinner e l'azzurro è chiamato a reagire. L'annuncio ora è netto.

Il numero uno al mondo Jannik Sinner è tornato questa settimana in campo dopo un mese o quasi di assenza, meritate vacanze dopo lo storico successo a Wimbledon. L’azzurro difende il titolo a Cincinnati ed è fondamentale far bene per evitare di perdere il primato nel ranking Atp. Occhio al grande rivale Carlos Alcaraz ed i tifosi sperano nell’ennesimo grande match a Cincinnati, quella che sarebbe la terza finale consecutiva in un torneo con entrambi presenti.

In questi giorni a Cincinnati Sinner non è apparso al meglio della forma ed è andato in difficoltà sia contro il canadese Diallo che contro il francese Mannarino, in entrambi i casi ha chiuso in due set ma sempre sofferti e nella sfida contro Mannarino è rimasto fermo per ore a causa della pioggia. Al rientro il campioncino di San Candido non è apparso al meglio della forma ed ha sbagliato molto tra servizio e colpi di diritto.

E lo stesso tennista è apparso in difficoltà, lui stesso dopo il match con Diallo ha chiesto al suo staff di bloccare un altro campo e restare allo stadio per allenarsi. Nelle ultime ore è intervenuto l’ex tennista ed ora opinionista Paolo Bertolucci che ha commentato questo piccolo momento d’affanno da parte di Sinner, spiegando cosa sta accadendo al numero uno al mondo. L’ex tennista ne ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

Sinner in difficoltà? La sentenza dell’ex campione è netta

Bertolucci ha commentato una condizione di Sinner tutt’altro che perfetta ed ha rilasciato alla rosea le seguenti dichiarazioni: “Sinner ci ha abituato troppo bene. Il suo dominio prolungato sul tennis mondiale è messo in discussione qua e là solo da Alcaraz ma ha convinto milioni di tifosi che ogni partita debba concludersi con una cavalcata trionfale ed un punteggio severo per gli avversari”.

La realtà è però ben diversa, Bertolucci è stato un tennista ed è consapevole che per un’atleta ogni giornata è differente e penso che la prestazione non brillante del più forte giocatore del mondo contro Diallo ne è la testimonianza. Dopo Diallo probabilmente con Mannarino è andata anche peggio con Sinner che ha sofferto il mancino dell’esperto francese, tra l’altro autore di un’ottima prova.

Nelle prossime ore ci sarà la sfida contro Felix Auger Aliassime, banco di prova importante in quanto il neo vincitore di Wimbledon è sotto 2 a 0 nei precedenti contro il talento canadese che non ha mai battuto nel corso della sua carriera.